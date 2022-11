We hebben hier een uitblinker te pakken voor de komende jaren.

De grootste bioscoopuitbater van het land, met vanaf november 110 bioscopen en 1.135 schermen, heeft geen geweldig derde kwartaal achter de rug. Maar dat was ook niet verwacht. Twee belangrijke elementen zaten tegen: het filmaanbod en het weer. Het was een fantastische zomer met veel zonneschijn, wat weinig mensen naar de bioscopen drijft. Zeker als het filmaanbod dan ook nog eens tegenvalt. De Kinepolis-groep ontving in het derde kwartaal 7,4 miljoen bezoekers. Dat is 74,3 procent van het bezoekersaantal van hetzelfde kwartaal van 2019, het eerste 'normale' vergelijkingspunt voor de coronacrisis. In de periode januari-juni was dat nog 77,2 procent. Door het mindere derde kwartaal telde Kinepolis na negen maanden afgerond 21,1 miljoen bezoekers, 76,1 procent van het aantal in dezelfde periode in 2019. Dat is te danken aan enkele titels als Minions, the Rise of Gru, Thor: Love and Thunder' en Top Gun: Maverick. De uitgaven per bezoeker liggen wel nog beduidend hoger dan voor de pandemie, zodat de omzet in het derde kwartaal op 90,1 procent van die in hetzelfde kwartaal van 2019 lag. In de eerste jaarhelft was dat nog 93,5 procent. De bezoekers willen duidelijk meer betalen voor beleving en premiumproducten (zoals cosy seats) en dat versterkt de omzet per bezoeker. Dankzij dat feit bleven bedrijfskasstroom (ebitda) en de bedrijfskasstroom aangepast voor huur (ebitdal) ondanks de zwakkere bezoekerscijfers elke maand positief. Maar in de bioscoopbusiness is het laatste kwartaal van het jaar het allerbelangrijkste. Er komen heel wat Hollywood-blockbusters aan en ook Zillion zou weleens veel bezoekers kunnen lokken, wat voor een aangename verrassing kan zorgen. Dan zou het mindere derde kwartaal snel vergeten zijn. We denken met het Kinepolis-aandeel een uitblinker te hebben voor de komende jaren (koopwaardig; rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 37,68 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,07 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 17Koersverschil 12 maanden: -31%Koersverschil sinds jaarbegin: -32%Dividendrendement: -