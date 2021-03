Het koersverloop van het aandeel Proximus kent hoogtes en laagtes, maar vooral dat laatste. Er zijn kansen op beterschap.

Waar is de tijd dat het aandeel over de toog ging tegen 35 euro? In februari 2015 was the sky the limit voor de telecomgroep. Intussen is er veel gebeurd. Proximus stond en staat voor erg dure investeringen. De schuldgraad is hoog. Het dividend werd verlaagd van 1,5 naar 1,2 euro per aandeel. Pas vanaf 2022 wordt opnieuw groei verwacht. De affaire rond de aandelenverkoop van ex-CEO Dominique Leroy heeft het imago van Proximus geschaad.

Maar er zijn kansen op beterschap. Al zal een annus horribilis nog niet meteen worden gevolgd door een annus mirabilis. Het aandeel Proximus is niet alleen goedkoper dan dat van de sectorgenoten. Het brutodividendrendement bedraagt weer meer dan 7 procent. Alleen dat kan al heel wat beleggers verleiden om het aandeel weer in te slaan.We gaan er dus van uit dat het baissesentiment stilaan overdreven is. De afstraffing is buiten proportie en we gaan onze vertrouwde strategie toepassen: een opstelling langs de schrijverszijde.Schrijf de put Proximus september met uitoefenprijs 18,00 euro @ 2,75 euroOmdat het aandeel Proximus helemaal niet populair is en de koersen dus heel laag zijn, brengen geschreven puts goed geld in het laatje. Ze bieden veel kans op extra rendement. Dat lijkt ons verstandiger dan de aandelen zelf te kopen. Als de aandelenkoers wat stijgt, dan zal de premie van ons blijven. Mocht het toch lager gaan, dan moeten we misschien kopen. We betalen in dat geval 15,25 euro (18-2,75). De laagste koers van de jongste twaalf maanden is 15 euro.Koop de call Proximus december met uitoefenprijs 20,00 euro @ 0,50 euroWie wat meer risico aankan, mag calls kopen voor een kleiner bedrag dan de aandelen zouden kosten als we zouden kopen. Met een klein bedrag zetten we in op hogere koersen bij het telecombedrijf. Ongeveer 15 procent moet de koers stijgen vooraleer dit contract intrinsieke waarde krijgt. Vorig jaar rond deze periode, na de afstraffing door het coronavirus, was de koers zelfs hoger. Eerst moet de weerstand rond 18 euro sneuvelen. Dan ligt de weg tot 22 euro wagenwijd open.Hou er rekening mee dat we actief zijn op een erg beperkte markt. Het is dus noodzakelijk strikte koerslimieten bij aan- en verkoop vast te leggen en te respecteren.