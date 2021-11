We gaan met volle moed à la hausse op het aandeel AB InBev.

Sinds de halfjaarcijfers was alle fut uit de koers van AB InBev. Van 65 euro midden juni dook hij in de aanloop naar de derdekwartaalresultaten onder 50 euro. Maar de grootste bierbrouwer ter wereld pakte uit met een beter dan verwacht rapport. Zowel het volume, de omzet als de bedrijfskasstroom (ebitda) groeide meer dan voorspeld. Dat verbaast menig analist door de tegenwind van de wisselkoersen, de grondstoffenkosten en een haperende bevoorradingsketen. Tot daar het recente verleden. Belangrijker is dat de verwachtingen voor de groei van de aangepaste ebitda naar boven bijgesteld zijn: van 8 à 12 procent naar 10 à 12 procent. AB Inbev heeft een voorbeeldige rentabiliteit en goede groeivooruitzichten op de lange termijn in de opkomende markten. Het aandeel is ver achtergebleven op de concurrentie. Heineken en vooral Carlsberg presteerden de jongste vijf jaar aanzienlijk beter op de beurs. Voor het aandeel AB InBev is een inhaalbeweging mogelijk. We gaan met volle moed à la hausse.Gekochte callKoop call AB InBev juni 2022 met uitoefenprijs 54 euro @ 3,35 euroDeze call is niet goedkoop, maar we kopen tijd tot 17 juni 2022. Tegen dan moet de koers van AB InBev flink hoger kunnen gaan. Iets boven de 52 euro wacht een technische weerstand. Als die het begeeft, kan het vlot hoger. Een koersdoel van 65 euro moet haalbaar zijn. Wie al een tijdje interesse vertoont in de aandelenbeurs herinnert zich wellicht nog koersen van 110 en zelfs 123 euro (begin december 2015). Genoeg potentieel dus.Geschreven putSchrijf put AB InBev maart 2022 met uitoefenprijs 54 euro @ 4,37 euroIn tegenstelling tot de gekochte call vergt dit contract geen startinvestering. De premie is verdiend, zolang de aandelenkoers van AB InBev rond 54 euro of hoger noteert. Dat is nauwelijks 4 procent boven de huidige koers. Mocht dat niet lukken, dan kopen we aandelen tegen 49,63 euro (54 - 4,37). Dat is een stuk lager dan de huidige beurskoers.