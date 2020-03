'Het zou ons niet verbazen dat de goudprijs weer oprukt richting het record van 1900 dollar uit 2011', zegt Danny Reweghs, directeur strategie bij Inside Beleggen.

Wij zijn de voorbije weken geschrokken van de extreme daling op de financiële markten. De duik was veel ruimer dan enkel de beurzen. De economische activiteit vermindert sterk om het nieuwe coronavirus onder controle te krijgen. Het overgrote deel van de ondernemingen wordt in mindere of meerdere mate getroffen door omzetverlies en ziet de bedrijfswinst serieus onder druk komen. Maar de forse daling in de edelmetalen en in de bijbehorende mijnaandelen is compleet onlogisch. De terugval in de goudprijs bleef met ruim 10 procent nog enigszins binnen de perken, maar de duik van de zilverprijs en de goud- en zilvermijnen was even extreem als de val van de beursindexen. Goud is de voorbije weken nochtans een stuk sterker geworden. Een recessie op komst, onrust over de stabiliteit van het financiële systeem, renteverlagingen, opnieuw monetaire versoepelingen (quantitative easing of QE) voor duizelingwekkende bedragen en een forse stijging van de begrotingstekorten. Dat alles betekent dat de wereldwijde schuldenberg in 2020 een spectaculaire toename zal kennen. Er staat geen rem op de fiscale en de monetaire stimuli om de coronacrisis te bedwingen. Maar in de eerste fase van de paniek blijkt het goud andermaal geen bescherming te bieden. Andermaal, want dat gebeurde ook in 2000 (-15%) en 2008 (zelfs -30%). Dat is het gevolg van een liquiditeitsprobleem bij onder meer hefboomfondsen die van hun kredietverstrekkers margin calls - het moeten bijstorten van geld om uitstaande posities af te dekken - krijgen opgelegd. Die verplichting doet hen alles verkopen om cash te genereren, ook de zogenaamde veilige havens. Nochtans is in de echte wereld een heel ander verhaal aan de gang. Daar wordt goud en zilver gehamsterd en zijn de edelmetalen nog moeilijk te krijgen. Premies tot 10 procent boven op de marktprijs zijn niet ongewoon.De ervaring uit 2000 en 2008 leert dat het verschil tussen de reële en de financiële wereld van korte duur is. Er is enkel sprake van een heftige, maar korte anomalie. Het herstel daarna was des te spectaculairder. Dat verwachten we de komende zes tot twaalf maanden ook. Het zou ons niet verbazen dat de goudprijs weer oprukt richting het record van 1900 dollar uit 2011. Vorige week deden de goud- en zilvermijnaandelen het voor het eerst sinds lang prima op een moment dat de beurzen het erg slecht deden en ook de edelmetalen - goud en vooral zilver - absoluut niet blonken. Dat kan een cruciaal keerpunt zijn, een eerste signaal dat de bodem mogelijk is bereikt of dat de terugval tenminste in de eindfase zit.