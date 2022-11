De koperprijs bereikte vorige week het hoogste niveau in vijf maanden, terwijl het metaal deze zomer nog in de uitverkoop stond. Er is een hoge prijsvolatiliteit die niet snel zal verdwijnen.

Kort na de inval van Rusland in Oekraïne koerste de koperprijs naar een recordniveau van 5 dollar per pond of 11.000 dollar per ton. De piek was van korte duur, als gevolg van de ontwikkelingen in China. Eerst was er de vastgoedcrisis waarbij verschillende grote bouwondernemingen in financieel slechte papieren kwamen. Daarbij kwamen de coronalockdowns die in de grote Chinese steden een rem zetten op de economische activitei...

Kort na de inval van Rusland in Oekraïne koerste de koperprijs naar een recordniveau van 5 dollar per pond of 11.000 dollar per ton. De piek was van korte duur, als gevolg van de ontwikkelingen in China. Eerst was er de vastgoedcrisis waarbij verschillende grote bouwondernemingen in financieel slechte papieren kwamen. Daarbij kwamen de coronalockdowns die in de grote Chinese steden een rem zetten op de economische activiteit. China zal de verwachte bbp-groei van 5,5 procent dit jaar niet halen. Ook elders dreigt een forse economische afkoeling. Het IMF verlaagde de globale groeiprognoses voor 2023.Die elementen, in combinatie met de dure dollar, zorgden ervoor dat de koperprijs in juli terugviel naar iets boven 3 dollar per pond, een correctie met bijna 40 procent. Intussen nadert koper de technische weerstand van 4 dollar per pond. De problemen situeren zich vooral aan de aanbodzijde. Dit en volgend jaar komt er tijdelijk wat extra aanbod bij door de opening van nieuwe mijnen of uitbreidingen van activa in onder meer Chili, China en de Democratische Republiek Congo. Daarna is de pijplijn van nieuwe koperprojecten vrij leeg. Tegen het einde van dit decennium zou het aanbodtekort oplopen naar meer dan 8 miljoen ton per jaar. Dat komt omdat de vraag naar koper voor groene toepassingen in die periode zal verdubbelen.De technische weerstand rond 4 dollar kan een adempauze inluiden voor koper, maar evengoed is een verdere klim mogelijk als bijvoorbeeld China de covidmaatregelen zou afschaffen. Op de korte termijn blijft de volatiliteit hoog. Inspelen op een hogere koperprijs kan via aandelen of termijncontracten. De Global X Copper ETF schaduwt de Solactive Global Copper Miners Index. Die bestaat uit veertig bedrijven die actief zijn in de ontginning van koper en andere metalen. De prijsevolutie van de tracker, die op de Duitse beurs Xetra noteert, loopt grotendeels gelijk met die van de koperprijs. Er was de voorbije weken een mooie klim. Wie het metaal verkiest boven aandelen, kan in termijncontracten op koper investeren. Dat is mogelijk met de WisdomTree Copper ETF, die ook op Xetra wordt verhandeld.