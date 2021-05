De prijs van een ton koper sloopte eerder deze maand voor het eerst sinds 2011 de grens van 10.000 dollar per ton. Tegenover maart vorig jaar steeg de koperprijs met 120 procent en sinds januari kwam er 30 procent bij.

Koper is meer dan ooit een gevraagd metaal in de globale trend naar decarbonisatie. Daarbij moeten fossiele en vervuilende industrieën plaats maken voor een groene economie. De globale elektrificatietrend maakt investeringen in koperintensieve toepassingen als zon- en windenergie en elektrische en hybride voertuigen noodzakelijk. Ook in de snel groeiende halfgeleidersector is de vraag naar koper groot.

Verschillende financiële instellingen voorspellen de komende jaren nog hogere prijzen. Bank of America mikt tegen 2025 op 20.000 dollar per ton. Andere wijzen op de prestatie van koper tijdens de vorige supercyclus toen het metaal tussen 2001 en 2011 ruim 7 keer duurder werd. Een gelijkaardige beweging zou de koperprijs in de huidige cyclus boven 30.000 dollar doen stijgen.Bij de International Copper Study Group (ICSG) horen we een ander geluid. Daar verwacht men voor dit en volgend jaar een aanbodoverschot van respectievelijk 79.000 en 109.000 ton. Andere instellingen gaan dan weer uit van tekorten. Het verschil ligt in de schattingen van de impact van de aanbodonderbrekingen en de hoeveelheid secundair aanbod (recyclage) dat op de markt zal komen.De Chinese honger naar koper is dit jaar wat gestild. Nadat het land vorig jaar 4,4 miljoen ton heeft gekocht, bijna 4 keer zoveel als in 2019, zijn de fysieke premies gedaald naar het laagste niveau sinds 2017. Dat wijst erop dat er geen schaarste is. Een andere opmerkelijke vaststelling is dat de nettolongposities van speculatieve investeerders op de termijnmarkten niet op een recordniveau staan. Dat was het geval in februari, maar sindsdien werden de longposities afgebouwd. Meestal gaan recordprijzen en speculatieve posities hand in hand, maar nu niet. Het is voorlopig onduidelijk hoe dat signaal moet worden geïnterpreteerd. Het kan een voorbode zijn van een correctie of een aanloop naar verdere prijsstijgingen. Daarnaast is er ook de vaststelling dat de koperprijs relatief veel harder is gestegen dan metalen als kobalt, tin, nikkel en lithium die om dezelfde redenen als koper in trek zijn. Na de recente prijsklim vinden we het op dit moment te riskant om nieuwe longposities in te nemen.