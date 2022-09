De beurzen zijn al weken zenuwachtig, maar Alphabet heeft de stormen relatief goed verteerd. Vorig jaar steeg de koers van 90 tot 140 dollar (+55%), maar sinds begin 2022 lijkt de fut er uit. De voorbije twaalf maanden verloor het aandeel een kwart van zijn waarde. Maar Alphabet kan tegen een stootje, en na de terugval is het aandeel weer redelijk geprijsd, tegen ongeveer 20 keer de jaarwinst. Bij een b...

De beurzen zijn al weken zenuwachtig, maar Alphabet heeft de stormen relatief goed verteerd. Vorig jaar steeg de koers van 90 tot 140 dollar (+55%), maar sinds begin 2022 lijkt de fut er uit. De voorbije twaalf maanden verloor het aandeel een kwart van zijn waarde. Maar Alphabet kan tegen een stootje, en na de terugval is het aandeel weer redelijk geprijsd, tegen ongeveer 20 keer de jaarwinst. Bij een betere beursstemming is de kans aanzienlijk dat de koers stijgt.Alphabet staat om dan ook weer op onze kooplijst. Maar wie nog hommeles verwacht op de beurzen, kan de aandelen combineren met een geschreven call.Schrijf call Alphabet 120,00 dollar met afloopdatum 21 oktober @ 1,38 dollarDe uitoefenprijs ligt zo'n 12 procent boven de huidige koers van het aandeel. Pas als de stijging groter is, moet u de aandelen afstaan tegen 120 dollar. Dan incasseert u 121,38 dollar (120 + 1,38). Komt dat sprongetje er niet, dan steekt u de premie op zak. Opgelet: de contractgrootte is 100. U moet dus tenminste honderd aandelen bezitten per geschreven calloptie. Wie geen aandelen bezit, kan een kortlopende call proberen of een geschreven putje die de kans biedt de aandelen met korting aan te kopen. Koop de call Alphabet 125,00 dollar met afloopdatum 18 november @ 1,58 dollarDie calloptie is out the money en dus niet duur. De aandelenkoers moet met iets meer dan 15 procent stijgen eer dit contract intrinsieke waarde krijgt. Rond 114 dollar ligt een weerstandje, maar als dat het begeeft, ligt de weg richting 140 dollar open. Dan is deze call zeker 15 dollar waard (140 - 125).Schrijf de put Alphabet 110,00 dollar met afloopdatum 21 oktober @ 6,60 dollarDe koers moet maar licht stijgen om de premie van 6,60 dollar vast te hebben. Bij een koers boven 110 dollar wordt dit contract intrinsiek waardeloos voor de koper. De schrijver wint dan. Blijft de koers onder 110 dollar, dan kan de schrijver aangewezen worden. Hij betaalt dan 103,4 dollar per aandeel (110 - 6,60), ongeveer 4 procent minder dan de huidige beurskoers.