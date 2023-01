Na een volatiel jaar sloot nikkel het jaar 45 procent hoger af. Daarmee was het een van de sterkst presterende grondstoffen. De uitschieter was de (theoretische) piek van meer dan 100.000 dollar per ton in maart na de short squeeze. De situatie was vooral een smet op het blazoen van de London Metals Exchange (LME). De gevolgen zijn nog altijd voelbaar. De handelsvolumes liggen nog 30 procent lager dan de zes maanden voor de short squeeze. Een lagere liq...

Na een volatiel jaar sloot nikkel het jaar 45 procent hoger af. Daarmee was het een van de sterkst presterende grondstoffen. De uitschieter was de (theoretische) piek van meer dan 100.000 dollar per ton in maart na de short squeeze. De situatie was vooral een smet op het blazoen van de London Metals Exchange (LME). De gevolgen zijn nog altijd voelbaar. De handelsvolumes liggen nog 30 procent lager dan de zes maanden voor de short squeeze. Een lagere liquiditeit betekent ook grotere prijsuitslagen en minder voorspelbaarheid op de nikkelmarkt.In de zomer viel de nikkelprijs terug naar 20.000 dollar door de oplopende rente, de duurdere dollar en het vooruitzicht op een lagere economische groei. Tegen eind november lag de prijs weer boven 31.000 dollar, nadat de lagere inflatie zowel de rente als de dollar weer lager had gestuurd. De voorbije weken neemt de recessievrees weer de bovenhand, met een correctie naar 28.000 dollar als gevolg.Fundamenteel is er een aanbodoverschot op de globale nikkelmarkt, maar cijfers zeggen niet alles. Er zijn verschillende segmenten, naargelang de kwaliteit en de toepassing. Het grootste deel van alle geraffineerde nikkel wordt gebruikt bij de productie van staal (70%) en komt in de (cyclische) bouwindustrie terecht. De vraag groeit het snelst in het segment van de batterijen voor elektrische voertuigen en de opslag van energie. Nikkel is samen met kobalt en lithium een belangrijk basismateriaal van batterijen. Het overaanbod zit vooral bij het goedkopere nikkelijzer en NPI (class 2 nikkel) maar niet bij het hoogwaardige class 1 nikkel voor batterijen, waar het aanbod krap is en de voorraden heel laag zijn. Wellicht zal het heropenen van de Chinese economie dit jaar ook een gunstig effect hebben op de bouwsector en dus de vraag naar staal (en nikkel).Inspelen op een hogere nikkelprijs kan met de WisdomTree Nickel ETF. Die noteert op verschillende beurzen in verschillende valuta: op de beurs van Milaan en de Duitse Xetra in euro, op de London Stock Exchange in dollar. De ISIN-code is telkens GB00B15KY211.Bij de grote grondstoffengroepen hebben BHP Group, Vale en Glencore een blootstelling aan nikkel. Voor beleggers die de echte pure plays verkiezen, zijn de exploratiebedrijven interessant, zoals het Canadese FPX Nickel.