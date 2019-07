Krijgt SQM het voordeel van de twijfel?

Ik twijfel over een aankoop van het Chileense SQM. Het aandeel is fors gezakt, maar de lithiumprijs staat onder druk, ondanks de verwachte sterke stijging van de vraag. Daarnaast vraag ik me af of de problemen zijn opgelost met de nieuwe grootaandeelhouder, het Chinese Tianqi?

Vorig jaar was er inderdaad heel wat te doen over de mogelijke intrede in het kapitaal van Sociedad Quimica y Minera de Chile, of afgekort SQM, door de Chinese concurrent Tianqi. Tianqi bleek de hoogste bieder om het belang van 24 procent in SQM dat het Canadese Potash Corp aanhield over te nemen. De verkoop was noodzakelijk voor Potash Corp om goedkeuring te krijgen voor diens fusie met Agrium. De overname door Tianqi stuitte op protest van SQM, vooral vanwege de grootste aandeelhouder (32%) en vroegere voorzitter van de raad van bestuur Julio Ponce, de ex-schoonzoon van voormalig dictator Pinochet.

