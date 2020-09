We gaan deze week voor een haussestrategie op Proximus. Het aandeel verkeert al tien jaar in het hoekje waar de klappen vallen.

Het dieptepunt van de koers van Proximus ligt iets onder 16 euro. Dat werd midden 2013 gehaald en wordt ook nu getest. Het kan natuurlijk nog altijd lager. Maar anderzijds is het haussepotentieel erg hoog. Midden 2017, nauwelijks drie jaar geleden, kostte het aandeel ruim het dubbele van vandaag.

Er zijn valabele redenen waarom de aandelenkoers de komende weken en maanden hoger kan. Zo bedraagt het brutodividendrendement momenteel 7 procent, zelfs nadat het dividend eerder dit jaar is verlaagd van 1,5 naar 1,2 euro per aandeel. Alleen al daarom zouden heel wat beleggers kunnen worden aangetrokken tot dit aandeel.Proximus is het kneusje in de Europese telecomsector. Er zijn erg dure investeringen nodig. De schuldgraad stijgt en het dividend werd verlaagd. Sommige aandelen zijn al voor minder afgeslacht. Vanaf 2022 wordt opnieuw groei verwacht, maar voor ongeduldige beleggers ligt dat vooruitzicht te veraf. Bovendien zit het marksentiment tegen. De affaire rond ex-topvrouw Dominique Leroy heeft het imago van Proximus ook geen deugd gedaan.Het aandeel Proximus is niet alleen goedkoper dan dat van de sectorgenoten maar het levert ook een bovengemiddeld rendement op. We denken dat het baissesentiment stilaan overdreven sterk wordt. De afstraffing is buiten proportie. We passen onze vertrouwde strategie toe: een opstelling langs de schrijverszijde.Schrijf de put december Proximus met uitoefenprijs 19,00 euro @ 2,99 euroZonder directe investering halen we met dit contract een premie binnen van net geen 300 euro (2,99 x 100). Wat kan er gebeuren? We vergissen ons en de aandelenkoers verkent nieuwe diepten. Bij aanwijzing betalen we 19 euro per aandeel, verminderd met de 2,99 euro premie of 16,01 euro. Zoveel is het zeker waard. Maar we gaan ervan uit dat de koers niet zal dalen en minstens gelijk zal blijven. In dat geval doen we niets en incasseren we de premie.Hou er rekening mee dat we met deze put actief zijn op een weinig liquide markt. Het is dus absoluut noodzakelijk strikte koerslimieten vast te leggen en te respecteren.