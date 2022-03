We zetten onze resterende kaspositie in om enkele aandelen bij te kopen.

De reactie op de beslissing en de commentaren van Fed-voorzitter Jerome Powell heeft voor ons de bevestiging gebracht dat er een heel grote kans is dat de bodem is gezet voor de beurzen en dat ...

De reactie op de beslissing en de commentaren van Fed-voorzitter Jerome Powell heeft voor ons de bevestiging gebracht dat er een heel grote kans is dat de bodem is gezet voor de beurzen en dat we de opwaartse tendens hebben hernomen.Het gevolg daarvan is dat we de resterende kaspositie inzetten. Na een eerste aankoopgolf op 24 februari, de dag van de inval in Oekraïne, en een tweede op 1 maart spraken we het grootste gedeelte van onze resterende cashpositie aan op 7 maart om van dumpingprijzen te profiteren om een derde aankoopgolf te doen. Dat zou weleens de dag van de bodemkoersen kunnen zijn geweest. De vierde en laatste koopgolf omvat de volgende transacties.