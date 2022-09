Krijg ik als aandeelhouder van zowel Volkswagen AG als van Porsche Holding SE binnenkort aandelen van Porsche AG? Betaal ik hierop geen roerende voorheffing? Waarom verkiezen jullie Volkswagen boven Porsche Holding?

Het automerk Porsche AG hoort sinds 2011 voor de volle 100 procent toe aan de Volkswagen Groep, het beursgenoteerde Volkswagen AG. De hoofdaandeelhouder van Volkswagen AG is de eveneens beursgenoteerde Porsche Holding Group, het investeringsvehikel van de families Porsche en Piëch. De holding bezit 53,3 procent van de stemrechten van Volkswagen AG en 31,9 procent van het kapitaal. Het idee om het iconische merk Porsche een aparte beursnotering te geven, is niet nieuw en werd ingegeven door het succesvolle beursparcours van Ferrari. Bij de beursgang in 2016 werd dat luxemerk volledig losgekoppeld van de Fiat-groep. Het aandeel is sindsdien vervijfvoudigd en noteert tegen afgerond 40 keer de verwachte winst voor 2022. Hoewel zo'n waardering voor Porsche allicht te hooggegrepen zal zijn - analisten mikken veeleer op een koers-winstverhouding van 20 keer - is het duidelijk dat de hele lage waardering van Volkswagen AG van nauwelijks 5 keer de verwachte winst voor 2022 de echte waarde van het merk Porsche zwaar onderschat. De gedeeltelijke IPO is net op gang getrokken, met als voorziene eerste beursnotering op 29 september. Het kapitaal van Porsche AG is onderverdeeld in 911 miljoen aandelen, waarvan de helft preferente aandelen met stemrecht en de andere helft gewone aandelen zonder stemrecht. Porsche Holding Group zal 25 procent plus één van de preferente aandelen kopen, terwijl 25 procent van de gewone aandelen op de beurs zullen noteren. Een aantal grootaandeelhouders van Volkswagen AG tekende al in voor ongeveer 40 procent van de aangeboden gewone aandelen, zodat het percentage vrij verhandelbare aandelen beperkt zal blijven tot minder dan 8 procent. De waardering bedraagt 70 à 75 miljard euro (76,5 à 82,5 euro per aandeel), in het midden van de verwachte vork. Het is de op één na duurste Duitse IPO ooit. De beursgang zal 18,1 à 19,5 miljard euro opleveren. De aandeelhouders van Volkswagen AG krijgen door de IPO geen aandelen van Porsche AG en we verwachten niet dat roerende voorheffing verschuldigd is op de transactie. Hetzelfde geldt voor de aandeelhouders van Porsche Holding Group. De holding zal tot 7,9 miljard euro lenen om 113,9 miljoen preferente aandelen te kopen (met een premie van 7,5% op de uitgifteprijs van de gewone aandelen). Wel zal Volkswagen AG begin 2023 49 procent van de opbrengst van de IPO uitkeren aan de aandeelhouders via een speciaal dividend, een transactie waarop wél roerende voorheffing van toepassing zal zijn. De andere helft van de opbrengst zal Volkswagen AG gebruiken voor de financiering van het enorme investeringsprogramma 2022-2026 van maar liefst 159 miljard euro, om een topspeler in elektrische wagens te worden. Historisch bekeken evolueert de koers van Porsche Holding Group grotendeels mee met die van Volkswagen AG. Aangezien de holding ook aandelen van Porsche AG zal bezitten, zien we daarin weinig verandering komen bij een mogelijke herwaardering van Volkswagen AG. Beide aandelen zijn koopwaardig (rating 1A).