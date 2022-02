Blijft het koopadvies voor het Canadese First Quantum Minerals overeind na de stevige prestatie van het voorbije jaar?

Het aandeel van de Canadese koperproducent First Quantum Minerals steeg de voorbije twaalf maanden met 45 procent. Dat is beter dan de koperprijs (+28% tot 4,4 dollar per pound) en het aandeel van de grootste beursgenoteerde koperproducent Freeport-McMoRan (+35%). First Quantum is de op vijf na grootste koperproducent, met vorig jaar een recordproductie van 816.000 ton, een toename met 5 procent tegenover 2020 (779.000 ton). Het record was te danken aan Cobre Panama, die 331.000 ton koper produceerde, 61 procent meer dan in 2020 (206.000 ton). De bijdrage van de twee Zambiaanse mijnen, Kansanshi (-8,6% tot 201.000 ton) en Sentinel (-7% tot 233.000 ton), viel terug. De goudproductie (vooral Cobre Panama en Kansanshi) klom met 17,7 procent tot 312.000 troy ounce.Als onderdeel van de schuldafbouw verkochten de Canadezen in 2021 voor 240 miljoen dollar 30 procent van hun 100 procent-belang in Ravensthorpe Nickel, een nikkelmijn in West-Australië. Tegenover de piek in het vierde kwartaal van 2019 daalde de nettoschuld op 30 september 2021 met 1,37 miljard dollar tot 6,3 miljard. De schuldgraad, de verhouding tussen de nettoschuld en de recurrente bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen, rebitda), zakte over die periode van 4,8 keer naar 1,9 keer. De beoogde daling met 2 miljard dollar zal de komende maanden worden gerealiseerd. Daarna wil de groep haar nettoschuld nog met 1 miljard dollar verminderen, om door de cyclus heen haar schuldgraad onder 2 keer te houden. Onlangs werd een nieuw dividendbeleid aangekondigd die een uitkering van 15 procent van de beschikbare kasstroom vooropstelt na de voorziene kapitaalsinvesteringen, met een minimum op jaarbasis van 10 dollarcent per aandeel. First Quantum zal de komende jaren echter vooral investeren in verdere groei. In eerste instantie via een aantal uitbreidingsprojecten op bestaande mijnen (brownfield-expansie). Tegen 2024 wil de groep 850 à 910.000 ton koper produceren, 295.000 à 320.000 troy ounce goud en 40.000 à 50.000 ton nikkel (17.000 ton in 2021). De volledige koperproductiekosten zullen al die tijd schommelen tussen 1,85 dollar en 2,05 dollar per ton. De brownfieldexpansie kan de groepsproductie op termijn richting 1 miljoen ton koper duwen. Daarnaast zijn er twee grote ontwikkelingsprojecten (greenfield): Taca Taca in Argentinië en Haquira in Zuid-Peru. De definitieve investeringsbeslissing over Taca Taca (piekproductie tijdens de eerste tien jaar van 275.000 ton per jaar) valt allicht in 2023 of 2024. Een heikel punt blijft de onzekere politiek van de overheden in Zambia en Panama ten aanzien van de mijnbouw. Zo sloot First Quantum recent onder druk een overeenkomst af met de Panamese overheid over een hogere royaltybijdrage (375 miljoen per jaar). Desondanks blijft First Quantum een goede manier om in te spelen op de aantrekkelijke structurele vraag- en aanbodsituatie in de kopermarkt, zeker in de context van de cruciale rol van koper in de wereldwijde energietransitie. Het aandeel blijft daarom koopwaardig (rating 1C). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.