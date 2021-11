Hoe moeten we de aangekondigde overname van Azarga Uranium door enCore Energy interpreteren? Impact op het gunstig advies?

EnCore Energy maakt met rasse schreden vorderingen met de uitvoering van zijn strategie. Het Canadese uraniumbedrijf wil zo snel mogelijk een leidende uraniumproducent worden in de Verenigde Staten met een ISR-productiemethode (in-situ recovery). Cruciaal is dat oprichter en bestuursvoorzitter Bill Sheriff een heel ervaren team rondom zich heeft verzameld om die steile ambitie waar te maken. Dat aspect wordt vaak onderschat, maar het zal alsmaar belangrijker worden om bij de juniorbedrijven het kaf van het koren te scheiden, naarmate de op gang gekomen stierenmarkt matuurder wordt. Sheriff schakelde vorig jaar een stevige versnelling hoger. De eerste grote stap was eind 2020 de overname van de Amerikaanse uraniumactiva van Westwater Resources, inclusief twee gelicentieerde productiefaciliteiten in Texas (Rosita en Kingsdom). Rosita wordt gemoderniseerd, om de productie in 2023 op te starten. EnCore sloot al een eerste afnamecontract af, met een volledige blootstelling aan de marktprijs. Het beschikt over voldoende projecten in Texas om op termijn de gezamenlijke capaciteit van Rosita en Kingsdom van 1,6 miljoen pond U3O8 minstens te benutten. Het meeste potentieel is gelegen in de uitgebreide portefeuille in het uraniumdistrict van New Mexico, door de CEO omschreven als 'het Kazachstan van de Verenigde Staten' (Kazachstan is de grootste uraniumproducent in de wereld). De eerste productie komt er ten vroegste in 2027. Om de tijd tussen de opstart in Texas en New Mexico te overbruggen vond enCore door de overname van Azarga Uranium een aantal projecten die het in de tussenperiode kan opstarten. De opstart van Dewey Burdock in Zuid-Dakota is gepland eind 2024 of begin 2025 (kostprijs 31,5 miljoen dollar). Het is een project dat gespreid over zestien jaar 14,3 miljoen pond U3O8 zal produceren. Daarnaast is er Gras Hills in Wyoming, dat vanaf 2026 of 2027 gedurende zeven jaar jaarlijks 0,9 miljoen pond U3O8 zal afleveren. Met de overname verdubbelt enCore zijn resources tot 100 miljoen pond U3O8. Het management zegt nog bijkomende overnames te bekijken. De groep beschikt over 20 miljoen Canadese dollar cash. De overname is goedgekeurd door de aandeelhouders en wordt binnenkort afgerond. De overname gebeurt volledig in aandelen en de gezamenlijke groep zal een beurswaarde van 530 miljoen Canadese dollar hebben, waarvan 30 procent via Azarga. De volgende belangrijke stap wordt een Amerikaanse beursgang rond het jaareinde. EnCore koos voor Nasdaq omwille van de maximale liquiditeit en de verzekerde aandacht. We zijn uitermate tevreden met de snelle vooruitgang. Het aandeel vervijfvoudigde sinds we de opvolging zijn gestart. Vroege investeerders moeten wel gedeeltelijk winst nemen. Fundamenteel blijft het aandeel koopwaardig (rating 1C), gezien het vroege karakter van de uraniumstierenmarkt, waarvan de fundamenten dit jaar nog veel sterker zijn geworden. We verwachten een nieuwe impuls door de beursgang.