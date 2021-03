Novagold blijft maar zakken, terwijl enCore Energy fors is gestegen. Wat te doen met deze aandelen?

Het goudexploratiebedrijf Novagold en het uraniumbedrijf enCore Energy zijn twee kansrijke verhalen in de grondstoffensector. Bij Novagold draait alles rond de ontwikkeling van het Donlin Gold-project, een wereldklasseproject dat in het juridisch stabiele Alaska wordt ontwikkeld in een joint venture met de goudmijnreus Barrick Gold. Donlin is met een goudreserve van 39 miljoen troy ounce goud, waarvan 34 miljoen ounce bewezen is, het grootste nog niet ontwikkelde openluchtmijnproject, met een dubbel zo hoog als gemiddeld ertsgehalte van 2,24 gram per ton en lage verwachte productiekosten van 735 dollar per troy ounce over de levensduur van 27 jaar. De focus ligt momenteel op het updaten van het geologische model en de haalbaarheidsstudie, om daarna de finale investeringsbeslissing te nemen. Daartoe werd in 2020 het grootste boorprogramma (23.400 meter) sinds 2008 uitgevoerd, met tot nog toe beter dan verwachte resultaten. De kaspositie bedraagt 122 miljoen dollar (-26,6 miljoen in 2020), en de verwachte cashburn in 2021 is 31 à 35 miljoen. Anderzijds zal Novagold in juli 75 miljoen dollar ontvangen als onderdeel van de verkoop in 2018 van een ander project aan Newmont. De noodzakelijke kapitaalronde na een positieve investeringsbeslissing vormt geen belemmering gezien de topkwaliteit van het project, het management en de aandeelhouders: naast hoofdaandeelhouder Thomas Kaplan ook onder meer Fidelity, BlackRock, Paulson, Van Eck en Sprott. De terugval door de lagere goudprijs, maar ook naar aanleiding van een shortsellerrapport in mei 2020 van J Capital Research, is een uitgelezen koopmoment voor de geduldige edelmetaalbelegger (rating 1C).EnCore Energy is het uraniumbedrijf waarmee topman William Sheriff het huzarenstuk van de vorige uraniumstierenmarkt (2004-2007) nog eens probeert over te doen. Toen slaagde Sheriff erin het startkapitaal van 1,7 miljoen dollar van EMC eind 2003 via vijf overnames tegen de zomer van 2007 op te schalen naar een verkoop aan Uranium One voor liefst 1,8 miljard dollar. De timing was perfect. Na zijn aandeelhouders jarenlang te hebben behoed voor sterk verwaterende kapitaalverhogingen (na Fukushima) is Sheriff sinds vorige zomer een forse versnelling hoger geschakeld met de overname van alle Amerikaanse uraniumactiva van Westwater Resources. Sheriff gaat ervan uit dat er de komende 12 tot 24 maanden een prijsommekeer zal komen en wil een dominante producent in de Verenigde Staten worden op basis van de in-situ recovery-productiemethode. De volgende stap wordt al voorbereid, getuige de lopende en fors overingeschreven kapitaalverhoging voor 15 miljoen Canadese dollar, tegen 1 Canadese dollar per aandeel. Het aandeel verdrievoudigde sinds het koopadvies in november. Het is cruciaal te beseffen dat we nog maar in de beginfase van de stierenmarkt zitten. Afgezien van de noodzakelijke inperking van het gewicht in de portefeuille is het belangrijk niet te snel winst te nemen. De volatiliteit zal zeer hoog blijven, waarbij dalingen koopmomenten zijn. Koopwaardig (rating 1C).