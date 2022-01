Ik kan bij mijn broker het aandeel Sprott Physical Uranium Trust niet kopen. Kan u daarom nog eens een update geven over Yellow Cake?

Het aandeel van Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) kan bij meerdere brokers niet worden gekocht. We hopen uiteraard dat dit euvel opgelost word. We verwachten elk moment de indiening door SPUT van de aanvraag voor een Amerikaanse beursnotering. Momenteel is er een dubbele notering - in Canadese en in Amerikaanse dollar - op de Canadese beurs. Het is de eerste keer dat een trust in fysiek uranium een Amerikaanse beursgang aanvraagt. We gaan uit van een goedkeuring, wellicht in het derde kwartaal, vermits beheerder Sprott eerder groen licht kreeg voor de notering van vergelijkbare producten in goud, zilver, platinum en palladium. In afwachting van de Amerikaanse notering raden we als alternatief een belegging in Yellow Cake plc aan, genoteerd op de beurs van Londen. Yellow Cake is ook louter een investeerder in fysiek uranium. Afgezien van tussentijdse afwijkingen, vooral door het volatielere SPUT-aandeel, bewegen beide aandelen nagenoeg synchroon, in functie van de evolutie van de uraniumspotprijs. Na een kalmer 2020 was Yellow Cake heel actief in 2021. Er volgden liefst drie financieringen -140 miljoen dollar in maart, 87 miljoen in juni en 150 miljoen in november - waarmee in totaal 9,85 miljoen pound uranium (U3O8) werd gekocht tegen een gemiddelde prijs van 35,07 dollar per pound. De huidige spotprijs bedraagt 45,88 dollar. Om in 2022 de jaarlijkse optie voor de aankoop bij Kazatomprom van 100 miljoen dollar U3O8 tegen spotprijs eerder te kunnen lichten, werd de algemene aandeelhoudersvergadering vervroegd van september naar eind januari. De recente onlusten in Kazachstan, met 43 procent 's werelds grootste uraniumproducent, brengen de hachelijke vraag- en aanbodsituatie in de uraniummarkt extra onder de aandacht. Hoewel er nog geen duidelijkheid is over de impact op de productie, is het een bijkomende onzekerheidsfactor waarmee de nutsbedrijven als eindafnemers van uranium rekening moeten houden. Het structurele aanbodtekort op de markt bedroeg in 2020 18,5 miljoen pound. Dat zal tegen 2030 oplopen tot 49,5 miljoen pound, op basis van een verwacht aanbod van 154 miljoen pound en een verwachte vraag van 203,5 miljoen pound. De recente trend van toegenomen interesse van de nutsbedrijven in het afsluiten van nieuwe langetermijncontracten zal door de problemen in Kazachstan allicht versterken. We verwachten nog altijd dat een Amerikaanse notering van SPUT een belangrijke katalysator wordt voor de uraniummarkt in 2022. Eind januari zal SPUT bovendien worden opgenomen in de Global X Uranium ETF (URA; 1,18 miljard dollar in beheer). In het tweede kwartaal rondt Sprott de overname af van de North Shore Global Uranium ETF (URNM; 693 miljoen dollar in beheer). URNM is de enige Amerikaanse ETF die 100 procent in uraniumbedrijven investeert, waarvan 9,9 procent van de activa in SPUT en 7,3 procent in Yellow Cake zijn belegd. Zowel SPUT als Yellow Cake is en blijft koopwaardig (rating 1B).