Ik ben verbijsterd over de neergang van Nyrstar en het feit dat de aandeelhouders met lege handen achterblijven. Kunnen jullie nog eens een update geven?

We delen uw onvrede over de val van Nyrstar. Dat u als aandeelhouder nagenoeg met lege handen achterblijft, is verbijsterend, maar helaas werd dat onvermijdelijk na de dramatische tweede helft van 2018, toen Nyrstar in ijltempo een acuut liquiditeitsprobleem opstapelde. Dat kwam er nadat de ontluisterende winstwaarschuwing op 20 september, die het vertrouwen van de beleggers en de handelspartners van Nyrstar definitief knakte.

...