Lezersvraag: gelooft u niet meer in het potentieel van Japan?

Toegegeven, het was geen vanzelfsprekende keuze om die positie te verkopen. Het verlies voor de Nikkei-index was groter dan voor de Amerikaanse beursindexen, maar wel een stuk beperkter dan voor de Europese aandelenmarkten. Onze trackeriShares MSCI Japan EUR hedged ETF (Euronext Amsterdam, ticker IJPE) hebben we in de loop van 2018 geleidelijk afgebouwd, al hadden we er achteraf gezien beter sneller afscheid van genomen. De vorige verkoop dateerde van het eind van de zomer en dat was nog voor de belangrijkste wereldbeurzen aan hun stevige terugval begonnen.

