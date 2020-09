Het aandeel van het Spaanse Banco Santander is sinds 2015 met 70 procent gedaald. Ik word er moedeloos van. Wat moet ik doen?

Het aandeel van Banco Santander is gezakt met 47,4 procent sinds begin dit jaar. Het doet daarmee ruim 13 procent minder goed dan de Stoxx600 Banks-index, het Europese sectorgemiddelde. De koers bereikte op 3 augustus een historisch dieptepunt op 1,77 euro, nadat de bank een recordverlies van 10,8 miljard euro in het eerste halfjaar had opgebiecht. Dat was een gevolg van maar liefst 12,6 miljard euro eenmalige afschrijvingen, waarvan 10,1 miljard goodwill die werd betaald op vroegere overnames in het Verenigd Koninkrijk (6,1 miljard), de Verenigde Staten (2,3 miljard) en Polen (1,2 miljard), en 2,5 miljard uitgestelde belastingvoordelen die werden teruggedraaid. Het was veruit de grootste afboeking in de Europese bankensector sinds de pandemie uitbrak, waarmee de bank een aanzienlijk somberder beeld schetst van haar ingeschatte toekomstige winstgevendheid dan haar Europese sectorgenoten. Het management verwacht dat het voldoende voorzieningen heeft aangelegd. De boekwaarde daalde met 12 procent tot 91,9 miljard. Daarnaast legde Banco Santander voor 7 miljard euro voorzieningen aan voor slechte kredieten, waarvan 1,9 miljard in het zwaar door covid-19 getroffen Brazilië, een toename op groepsniveau met 78 procent tegenover vorig jaar. Ook dat was in verhouding veel meer dan sectorgenoten zoals ING, BNP Paribas en KBC. De omzetdaling met 8 procent tot 22,5 miljard euro werd volledig gecompenseerd door lagere kosten (-8% tot 10,7 miljard), vooral in Europa. De bedrijfswinst zakte met 8 procent tot 11,9 miljard (+2% zonder wisselkoerseffecten). Zonder rekening te houden met de afwaarderingen en de provisies halveerde de recurrente nettowinst ruimschoots tot 1,9 miljard euro.De bank keert alsnog een dividend van 10 eurocent per aandeel uit in aandelen over het boekjaar 2019. Het wil een winstuitkering betalen in cash zodra de Europese Centrale Bank daar toelating voor geeft. De kapitaalsratio (core tier1-ratio) klom in de eerste jaarhelft met 26 basispunten tot 11,84 procent. Het doel is die ratio de komende jaren op te krikken naar 13 à 15. Ter vergelijking: BNP Paribas Fortis haalde op 30 juni een core tier1-ratio van 12,4 procent, ING 15 procent, en KBC zelfs 18,1 procent. De verstrekkende economische gevolgen van covid-19 hebben, in combinatie met de chronische lage rente, de risico's voor de al fragiele Europese bankensector doen toenemen. Ondanks de historisch lage waarderingen, tegen gemiddeld nauwelijks 0,5 keer de boekwaarde, blijven we behoedzaam. We zouden Banco Santander tegen 0,42 keer de boekwaarde evenwel niet verkopen (rating 2B), maar veeleer wachten op een opleving tot boven 2,5 euro (de koers begin juni). Als u daarna een blootstelling aan de Europese bankensector wilt behouden, kiest u het beste voor solidere waarden dichter bij huis, zoals BNP Paribas, ING of KBC (via KBC Ancora). U kunt ook opteren voor een gespreide belegging in de tracker iShares Stoxx600 Banks (9,29 euro, notering in Frankfurt, ISIN-code DE000A0F5UJ7).