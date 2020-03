Ik ben al vele jaren aandeelhouder van Velcan, maar de koers blijft maar zakken. Moet ik nog wel het aandeel bijhouden?

Het aandeel van de Franse ontwikkelaar van kleine waterkrachtcentrales Velcan blijft in een neerwaartse spiraal zitten. Dat het bedrijf in december 2019 zijn beursnotering verplaatste van Euronext Growth Parijs naar de kleine, illiquide beurs van Luxemburg heeft niet geholpen. Fundamenteel bekeken spelen de jongste jaren twee factoren. Vooreerst zijn er de regelmatige inkoopprogramma's van eigen aandelen. Normaal ondersteunen die de beurskoers van een aandeel, maar hier gebeurt het omgekeerde. Velcan schuift telkens een maximale koers naar voren waartegen de aandelen kunnen worden ingekocht, maar die ligt onder de koers van het moment dat het bedrijf het programma aankondigt. Uiteraard zakt de koers daarna tot onder die limiet. Dat was het geval met het programma dat in juni 2018 is afgerond, de inkoop van 323.475 aandelen (4,9% van de uitstaande aandelen) tegen maximaal 9,5 euro, en later met de tweede fase die in mei 2019 eindigde door de inkoop van 254.128 aandelen (4,05%) tegen maximaal 8,1 euro. In december 2019 werd een derde programma opgestart voor de inkoop van 300.000 eigen aandelen (5,15%) tegen maximaal 7,3 euro per aandeel. Dat programma was op 17 maart afgerond en werd meteen opgevolgd door een vierde inkoopfase van 300.000 aandelen (5,4%) tegen de hallucinante maximale prijs van 5,1 euro per aandeel. Na de afronding van die operatie zullen nog 5,2 miljoen aandelen uitstaan, tegen de huidige koers van 5,73 euro goed voor een beurskapitalisatie van nauwelijks 31 miljoen euro. Daartegenover stonden op 30 juni 2019 (de laatste beschikbare data) 100,8 miljoen euro aan cash en financiële middelen. De tweede factor die blijft wegen, is het chronische gebrek aan vooruitgang in de ontwikkeling van de waterkrachtprojecten. Afgezien van de enige actieve centrale - Rodeio Bonito in Brazilië (capaciteit van 15 megawatt) - blijven nog drie grote water-krachtprojecten over in de Indiase provincie Arunachal Pradesh. Tato 1 (186 megawatt) en Heo (240 megawatt) boekten de jongste jaren wel wat vooruitgang, maar in het algemeen is het duidelijk dat de centrales, als ze ooit worden gebouwd, er niet voor 2030 zullen staan. Dat betekent niet dat ze intussen geen waarde kunnen creëren, maar het bericht op 13 februari dat het proces voor het verwerven van de noodzakelijke gronden is stopgezet na blokkades door meerdere eigenaars, ondanks een eerder akkoord, stemt tot nadenken. Voor ons is dat zowat het signaal dat de projecten er finaal allicht niet komen, of toch niet op basis van financiële voorwaarden die aantrekkelijk zijn voor de aandeelhouders van Velcan. Rest dus de extreem lage waardering tegen nauwelijks 0,3 keer de financiële sterke financiële positie, die al jaren omtrent 100 miljoen euro fluctueert. Het is onduidelijk wat finaal de bedoeling van het management is. Bestaande posities bijhouden heeft enkel zin als u nog jaren wil afwachten (houden, rating 2B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.