De koers van het aandeel Nyrstar vervijfvoudigde sinds begin november van 0,10 euro naar 0,51 euro. De aanleiding is een eerste succes van een groep retailbeleggers rond Kris Vansanten van RSQ Investors in haar juridische strijd tegen Nyrstar. De ondernemingsrechtbank in Antwerpen besliste op 30 oktober een college van deskundigen aan te stellen dat moet onderzoeken of de transacties tussen Nyrstar en Trafigura vanaf de start van de samenwerking eind 2015 op normale commerciële voorwaarden waren gestoeld. Ook andere contracten, onder meer met Talvivaara Mining, moeten worden onderzocht. Daarnaast moeten de oorzaken van de liquiditeitscrisis eind 2018 en het marktconforme karakter van de daaropvolgende financieringen worden bekeken. De schade voor de aandeelhouders van Nyrstar moet worden begroot. De groep rond Kris Vansanten bouwde het voorbije jaar een blokkeringsminderheid van 13,77 procent uit en zijn na Trafigura (24,42%) de grootste aandeelhouders. Ze eisen een schadevergoeding van minstens 982 miljoen euro. Eind mei besliste de FSMA, de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, haar onderzoek naar de communicatie van Nyrstar voorafgaand aan de herstructurering uit te breiden. De Nyrstar-groep kwam in het najaar van 2018 in een dramatische neerwaartse schuldenspiraal terecht. Er volgde een zware herstructurering, met een centrale rol voor het Nederlandse Trafigura. De Nederlandse grondstoffentrader kwam eind 2015 in beeld bij het toen al financieel verzwakte Nyrstar, na de faliekant afgelopen verticale-integratiestrategie van de toenmalige topman, Roland Junck. Gradueel werd Trafigura zowel leverancier, klant als aandeelhouder, wat finaal uitmondde in een machtsgreep eind 2018. Alle bedrijfsactiva van de groep werden voor een symbolische euro verkocht aan een nieuwe Britse onderneming, NN 2 Newco, waarvan 98 procent in handen is van Trafigura en 2 procent van Nyrstar. De waarde van het belang van 2 procent wordt op 15,4 miljoen euro geraamd, of 14 eurocent per aandeel Nyrstar. In het najaar van 2019 mislukte een poging van Trafigura via een overnamebod op Nyrstar de resterende 2 procent van de activa van de Nyrstar-groep in handen te krijgen. Het bood 22,5 miljoen euro (initieel 22 miljoen) of 0,205 euro per aandeel Nyrstar. Na het mislukte bod verwierp een buitengewone jaarvergadering eind 2019 de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap. De groep rond Vansanten wil een stopzetting absoluut vermijden. De beschikking van de ondernemingsrechtbank is niet lichtzinnig genomen en vergroot de kans dat een stemming over een stopzetting maar mogelijk zal zijn na het onderzoek van het college van deskundigen. Nyrstar verwacht dat de vereffeningsprocedure tot eind 2024 kan aanslepen. We verhogen het advies naar houden (rating 2C), maar wijzen op het zeer hoge risicogehalte. Er wacht een lange en hoogst onzekere juridische strijd.