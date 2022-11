Het aandeel van Equinox Gold blijft op de sukkel. Zien jullie nog voldoende herstelkansen voor een koopadvies?

...

Het aandeel van de Canadese goudproducent Equinox Gold ontgoochelt stevig dit jaar. Er zijn twee oorzaken. Vooreerst is er de weifelende goudprijs in combinatie met de hoge inflatie. Dat doet de omzet dalen, met productievolumes die wel stabiel blijven en productiekosten die fors zijn gestegen. We zien bij nagenoeg alle edelmetalenproducenten dan ook een stevige margedruk. Dat effect weegt extra bij Equinox Gold, dat nog een hoge kostenbasis heeft. De tweede factor is de tegenvallende productie. Oorspronkelijk mikten de Canadezen voor 2022 op een productie van 625.000 à 710.000 troyounce goud (602.100 in 2021). Na de tegenvallende eerste jaarhelft was die prognose al bijgesteld tot 550.000 à 615.000 troyounce. Het derde kwartaal bracht enigszins beterschap, met een kwartaalproductie van 143.615 troyounce goud, te vergelijken met 117.452 troyounce in het eerste kwartaal en 120.813 troyounce in het tweede. Maar het herstel is onvoldoende en de verwachte jaarproductie zakt opnieuw, tot 540.000 troyounce goud. Er waren een aantal eenmalige of tijdelijke problemen: een langer natter voorjaar in Brazilië, een uitgestelde vergunning om een mijnafvalbekken te verhogen, minder ertsrijke mineralen en een trager dan verwachte heropstart van Santa Luz in Brazilië. In september werd de Mexicaanse mijn Los Filos opnieuw geblokkeerd, een probleem dat stilaan structureel lijkt te worden. Los Filos levert met een verwachte jaarproductie van 150.000 troyounce goud de grootste bijdrage aan de groepsproductie. De haalbaarheidsstudie om de productie op te trekken tot 300.000 troyounce goud per jaar zijn klaar, maar zullen pas worden uitgevoerd als er een stabiel sociaal klimaat is. Die uitbreiding is een belangrijk onderdeel van de projecten die de jaarproductie met 600.000 troyounce goud kunnen opkrikken tot ruim 1 miljoen troyounce. Cruciaal blijft het Canadese nieuwbouwproject Greenstone, dat normaal in de eerste helft van 2024 zal opstarten met een gemiddelde jaarlijkse productie van 240.000 troyounce goud. De lager dan verwachte productiecijfers noopten de Canadezen om de verwachte totale productiekosten voor 2022 te verhogen tot 5 procent boven de bovenkant van de al verhoogde vork van 1.470 à 1.530 dollar per troyounce goud.In combinatie met de investeringen in Greenstone is de nettoschuld de voorbije twaalf maanden ruimschoots verdubbeld tot 583,8 miljoen dollar. Hoewel de groep eind oktober beschikte over 270 miljoen dollar liquiditeiten en nog voor 220 miljoen dollar investeringen in andere bedrijven (vooral Solaris Resources en i-80 Gold) kan verzilveren, valt een kapitaalverhoging niet langer uit te sluiten. De uiterst lage waardering tegen 0,4 keer de intrinsieke waarde weerspiegelt ruimschoots de moeilijke periode. Het aandeel reageerde heel sterk op de recente stijging van de goudprijs en blijft koopwaardig voor de geduldige goudmijninvesteerder (rating 1C). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.