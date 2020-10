Na een vliegende start is het aandeel van iTeos Therapeutics de jongste weken behoorlijk teruggevallen. Wat vinden jullie van het beloftevolle biotechbedrijf?

Het Waalse biotechbedrijf iTeos Therapeutics werd in 2012 opgericht als spin-off van het Ludwig-instituut voor kankeronderzoek en het De Duve-instituut van de UCL. iTeos heeft een onderzoeksfaciliteit in Gosselies, maar vestigde zijn hoofdkwartier in 2018 in Cambridge (Boston), het mekka van de biotechsector in de Verenigde Staten. Dat toont meteen de hoge ambitie van medeoprichter en CEO Michel Detheux. Het is geen toeval dat iTeos in juli een beursnotering aanvroeg op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, nadat het in april - nog midden in de uitbraak van de covid-19-pandemie - een geslaagde kapitaalronde van maar liefst 125 miljoen dollar had doorgevoerd. De beursgang verliep uitermate succesvol. Dankzij de uitgifte van 12,1 miljoen aandelen tegen 19 dollar heeft iTeos 229,7 miljoen dollar opgehaald. Niet alleen het opgehaalde bedrag maakt indruk - met de beschikbare cash van 335 miljoen dollar kan het bedrijf verder tot in 2023 - ook de kwaliteit van de investeerders boezemt vertrouwen in. Onder de aandeelhouders zijn gespecialiseerde Amerikaanse fondsen zoals RA Capital (12,6% van het kapitaal), Boxer Capital (12,4%) en MPM (27%), maar ook Fund+ van Oxurion-stichter Desiré Collen (4,1%). Met zijn riante kaspositie kan iTeos zijn pijplijn in immuno-oncologie snel verder ontwikkelen. Momenteel bestaat die uit twee klinische moleculen van de volgende generatie, EOS-850 en EOS-448, die op twee verschillende manieren een mechanisme uitschakelen dat het immuunsysteem - dat kankercellen moet afweren - onderdrukt. De adenosine A2a-receptorremmer EOS-850 is het verst gevorderd en zit in een fase I/IIa-studie, met een doseringsgedeelte als monotherapie en daarnaast studies in combinatie met Keytruda, het bekende immunotherapiemiddel van Merck, of in combinatie met een chemobehandeling. De eerste resultaten van de doseringsstudie in april 2020 waren positief. De voorlopige resultaten volgen in de eerste helft van 2021. Met de anti-TIGIT-remmer EOS-448 loopt sinds februari dit jaar het doseringsgedeelte van een fase I/IIa-studie, met verwachte voorlopige resultaten in de eerste helft van 2021. We verwelkomen de terugval van het aandeel van de jongste weken, na een heel enthousiaste eerste beursmaand. Het aandeel bereikte op 18 augustus een piek van 34,14 dollar, maar viel sindsdien terug naar 22 dollar. We vinden in iTeos een aantal van de cruciale ingrediënten om te kunnen uitgroeien tot een succes, met de combinatie van zijn sterke management en raad van bestuur (met onder meer Tim Van Hauwermeiren, de CEO van Argenx), gespecialiseerde topinvesteerders, een beloftevolle pijplijn en een comfortabele kaspositie. De huidige beurskapitalisatie van 771 miljoen dollar is voor ruim 40 procent afgedekt door de kaspositie. De waardering is nog altijd vrij pittig. We zouden wachten op de verwachte klinische resultaten in 2021 om te beslissen over een eerste aankoop. Bestaande posities mogen worden aangehouden (rating 2C).