Lezersvraag: Hoe gevaarlijk zijn ETF's?

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

De beleggingen in trackers of ETFs namen de jongste jaren een enorme vlucht. In die mate dat Michael Burry, bekend van de film The Big Short, zich zorgen maakt en parallellen trekt met de CDO-crisis in 2008. Delen jullie zijn mening en is mijn geld beschermd in het geval van een faillissement van de uitgever van een tracker?

Michael Burry raakte bekend omdat hij succesvol anticipeerde op de problemen met de CDO's (collateralized debt obligations) op de Amerikaanse huizenmarkt, die de wereldwijde financiële crisis in 2007-2008 op gang trokken. Zijn verhaal werd verfilmd in The Big Short. Burry zei onlangs in een zeldzaam interview dat hij zich zorgen maakte over de enorme toevloed van beleggersgeld in trackers of ETFs, (exchanges traded funds).

...

