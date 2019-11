Ik kocht onlangs aandelen van Sequana Medical. Heb ik daar een goede zaak aan gedaan?

We volgen sinds juli Sequana Medical, waarvoor we een koopadvies hebben gegeven (rating 1C). Die nieuwkomer op Euronext Brussel - de beursgang gebeurde op 11 februari tegen 8,5 euro - is een innovator in de behandeling van vochtbalansproblemen als gevolg van leverziekten, kanker en hartfalen. Alles is gebaseerd op de alfapump, een innovatief en volledig implanteerbaar, draadloos oplaadbaar pompsysteem om vochtophoping (ascites) uit de buikholte te verwijderen. Het toestel is al op de markt in Europa als behandeling tegen vochtophoping door refractaire (niet-behandelbare) ascites als gevolg van levercirrose (jaarlijkse omzet van 1 miljoen euro). De ziekte bij die pat...