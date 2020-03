Gilead Sciences doet het de jongste weken goed, omdat het middel remdesivir mogelijk ingezet kan worden tegen het coronavirus. Is het enthousiasme gefundeerd of louter speculatief?

De pandemie die wordt veroorzaakt door covid-19, de nieuwe variant van het coronavirus, stelt farmabedrijven voor gigantische uitdagingen. Aan de ene kant proberen tientallen spelers zo snel mogelijk een vaccin op de markt te brengen - wellicht lukt dat tegen midden 2021. Een van de frontrunners daarin is Johnson & Johnson. Aan de andere kant zoeken bedrijven koortsachtig naar mogelijke behandelingen op basis van bestaande medicijnen, in afwachting dat er een vaccin is. In die categorie komt de infectiespecialist Gilead Sciences in beeld.

...

De pandemie die wordt veroorzaakt door covid-19, de nieuwe variant van het coronavirus, stelt farmabedrijven voor gigantische uitdagingen. Aan de ene kant proberen tientallen spelers zo snel mogelijk een vaccin op de markt te brengen - wellicht lukt dat tegen midden 2021. Een van de frontrunners daarin is Johnson & Johnson. Aan de andere kant zoeken bedrijven koortsachtig naar mogelijke behandelingen op basis van bestaande medicijnen, in afwachting dat er een vaccin is. In die categorie komt de infectiespecialist Gilead Sciences in beeld. Eind februari liet de Amerikaanse biotechgigant weten dat hij twee klinische studies met remdesivir opstart op covid-19-patiënten. Dat middel werd in het verleden zonder succes getest om het ebolavirus te behandelen, maar kan mogelijk wel helpen tegen covid-19. De eerste resultaten worden in april verwacht. Het middel werd wel al op kleine schaal succesvol getest. De beurs reageerde positief op dat nieuws en stuurde het aandeel zelfs even naar 84 dollar, het hoogste niveau sinds begin 2018. Er lopen tientallen studies met andere middelen die mogelijk ook de behandeling kunnen ondersteunen. Het is op dit moment moeilijk in te schatten of remdesivir goede resultaten zal behalen en, zo ja, in welke mate dat middel een substantieel effect kan hebben op de resultaten van Gilead Sciences. Een succes zou een welgekomen meevaller zijn voor de biotechgigant, die het de jongste jaren niet onder de markt had. Gilead kon vorig jaar onder impuls van de hiv-franchise (aids) een bescheiden omzetgroei van 1 procent neerzetten, tot 22,45 miljard dollar. Het is de eerste toename van de omzet sinds 2015, toen Gilead nog een recordomzet van 32,6 miljard dollar boekte, waarvan 19,1 miljard door de uitermate succesvolle franchise voor de behandeling van het hepatitis C-virus (HCV). CEO O'Day blijft timmeren aan nieuwe groeipolen. Gilead nam in 2017 Kite Pharma over, een frontrunner in de CAR-T-celtherapie (kankerimmunologie). Sindsdien deed Gilead in dat domein enkele kleine transacties, maar begin maart kondigde het de overname van Forty Seven voor 4,9 miljard dollar aan. Dat bedrijf is beloftevol, maar heeft nog geen product op de markt, waardoor de overname het gebrek aan groei op korte termijn niet oplost. Voor 2020 mikken de analisten gemiddeld op een omzet van 22,27 miljard dollar en een nettowinst per aandeel van 6,47 dollar. O'Day zal ongetwijfeld nog overnames aankondigen om de fundamenten van de nieuwe groei te verstevigen. Een belangrijk onderdeel van die groei moet de komende jaren ook komen van de uitgebreide samenwerking met Galapagos (lees blz. 102), te beginnen met de commercialisatie van filgotinib voor de indicatie reuma later dit jaar. We blijven positief over het aandeel van Gilead Sciences, maar zeker na de recente koersopstoot geven we het koopadvies vooral vanuit een langetermijnperspectief (rating 1B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.