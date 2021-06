De internetgigant Alibaba doet het niet meer geweldig op de beursvloer. Het aandeel zat ook enige tijd in de voorbeeldportefeuille van Inside Beleggen. Betekent deze zwakke periode een aantrekkelijk instapmoment?

Alibaba Group Holdings is een van de bekendste Chinese bedrijven. De tweede grootste beurskapitalisatie van Azië presenteerde begin mei de cijfers voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2020-2021. De Chinese internetreus zag de omzet toenemen met liefst 64 procent tot 187,4 miljard yuan. Dat is meer dan de gemiddelde analistenverwachting van 180,4 miljard yuan. Het is opnieuw een duidelijk signaal dat de Chinese economie is genormaliseerd na de coronadip. Alibaba heeft zowat 1 miljard actieve, mobiele gebruikers op zijn marktplaats. Het is bovendien de marktleider op de Chinese cloudmarkt. De clouddiensten zijn dan ook een van de sterkste groeipolen van de omzet: +37% tot 16,76 miljard yuan. De bedrijfskasstroom (ebitda) op groepsniveau kwam uit op 22,61 miljard yuan. Desondanks was er sprake van een nettoverlies van 5,5 miljard yuan of 852 miljoen dollar. Dat is het eerste kwartaalverlies sinds 2012, wegens een antitrustboete van 2,8 miljard dollar voor monopolistisch gedrag. Zo komen we bij de verklaring voor de zwakke koersprestatie van de voorbije acht maanden. De koers ligt zowat een derde onder het piekniveau van begin november vorig jaar. Het gaat al maanden niet meer om de cijfers van de Chinese internetgigant. Het gaat erom hoe hard de Chinese autoriteiten het e-commercebedrijf willen aanpakken. Stichter Jack Ma mag dan sinds 2019 niet meer de CEO van Alibaba zijn, hij blijft wel dé figuur van de Chinese techgigant. Hij uitte stevige kritiek op de toezichthouders en dat was duidelijk niet naar de zin van de Chinese leider, president Xi Jinping. Toen Alibaba in het laatste kwartaal van vorig jaar van plan was zijn fintechdochter Ant Group (33% Alibaba) naar de beurs van Sjanghai te brengen, grepen de autoriteiten in. Het had de grootste beursintroductie ooit kunnen zijn met een tegenwaarde van 34,4 miljard dollar. De beursgang was al vele malen overingetekend tot de Chinese autoriteiten aankondigden dat de regels voor fintechbedrijven zouden worden aangepast. Amper één dag voor de eerste notering werd de beursgang alsnog afgeblazen. Volgens The Wall Street Journal kwam het bevel om de beursgang van Ant Group te torpederen van de president. Het was een climax in de gespannen relatie tussen de Chinese autoriteiten en de bekendste Chinese ondernemer. Fintechbedrijven als Ant Group worden onderworpen aan vergelijkbare regels als de klassieke financiële instellingen inzake kredietverstrekking. Dat beperkt het groeipotentieel van Ant Group en ook de potentiële beurswaarde. Door de heisa en de daaruit vloeiende onzekerheid ging tijdelijk circa 300 miljard dollar aan beurswaarde verloren. Dat is stilaan overdreven en heeft ervoor gezorgd dat het Alibaba-aandeel tegen 21 keer de verwachte winst voor het lopende boekjaar (2021-2022) goedkoop gewaardeerd is. We verhogen opnieuw het advies naar 'koopwaardig' (rating 1B).