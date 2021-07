Het aandeel van Nova Royalty blijft maar dalen. Beter verkopen, of ziet u het als een bijkoopmoment?

Nova Royalty is een Canadees royaltybedrijf dat in 2018 werd opgericht. We stelden het begin dit jaar voor wegens zijn focus op het verwerven van royalty's op koper- en nikkelprojecten. Daarmee biedt Nova Royalty een unieke kans om in te spelen op de hoge nood aan koper en nikkel de komende decennia om de wereldwijde elektrificatie en de decarbonisatie van de economie te ondersteunen. We geven Nova Royalty bovengemiddelde kansen om succesvol te zijn, vermits het team achter het bedrijf de voorbije jaren heel succesvol het edelmetalen royalty- en streamingbedrijf Metalla Royalty & Streaming heeft ontwikkeld. Het klopt dat het aandeel de jongste maanden stevig is teruggevallen. Tegenover de kortstondige piek van 6,25 Canadese dollar per aandeel in januari is er een zelfs een terugval met 55 procent. Anderzijds betekent het huidige koersniveau rond 2,7 dollar nog altijd een stijging met 170 procent tegenover het prijsniveau van 1 dollar per aandeel bij de beursgang op de Venture Exchange van Toronto op 1 oktober 2020. Nova Royalty heeft in korte tijd een stevige portefeuille van negentien royaltyprojecten uitgebouwd. Hoewel de eerste productie nog enkele jaren op zich zal laten wachten, zitten zes van die projecten in de ontwikkelingsfase. De overige dertien zitten nog in de exploratiefase. In de zoektocht naar nieuwe projecten legt Nova Royalty de lat hoog door te mikken op activa met een hoge kwaliteit en voldoende uitbreidingspotentieel om decennialang te kunnen produceren. Eind 2020 had Nova Royalty vier ontwikkelingsprojecten: een 2 procentroyalty op het Dumont-nikkelproject in Québec (Canada) van Waterton Global, een royalty van 2 procent op het Chileense koperproject NuevaUnion (Teck Resources en Newmont), een royalty van 0,24 procent op het koper- en goudproject Taca Taca van First Quantum in Argentinië (intussen aangevuld tot 0,42%) en een royalty van 2,4 procent op het koper-, nikkel- en platinumproject Twin Metals van Antofagasta in de Verenigde Staten. Dit jaar werden twee nieuwe projecten toegevoegd. In februari werd een royalty van 0,98 procent gekocht op Vizcachitas, een koper- en molybdeenproject in Chili dat in handen is van Los Andes Copper, en in juni een royalty van 1 procent op Westwall, een koper- en goudproject in Chili van Anglo American en Glencore. Het bedrijf is schuldenvrij en financierde de deals met een doorlopend aandelenuitgifteprogramma (ATM). Nova Royalty is typisch een aandeel om jarenlang bij te houden. Het nam een furieuze beursstart en we zien de terugval als volkomen normaal en ideaal om posities aan te vullen. We bevestigen het koopadvies voor de geduldige langetermijninvesteerder (rating 1C, koopwaardig).