Ik ben verbaasd over de aanhoudende stijging van het aandeel van Materialise. Zit er een overnamebod aan te komen?

Het aandeel van het Leuvense 3D-printbedrijf Materialise presteerde de voorbije maanden heel sterk. Sinds eind september is het aandeel verdubbeld, van 35 dollar naar 70 dollar. Tegenover het dieptepunt in maart 2020 verzesvoudigde de koers. Materialise kwam in juni 2014 tegen 12 dollar per aandeel naar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq en vierde vorig jaar zijn dertigste verjaardag. Het bedrijf is met een marktkapitalisatie van 3,9 miljard dollar een van de grotere spelers. Het hoge verwachtingspatroon van 3D-printing leidde eind 2013, begin 2014 tot een enorme hype op de beurs. De jaren daarna bleek dat het vertalen van de technologie in concrete, rendabele toepassingen minder snel verliep dan verhoopt. Het is een geleidelijke evolutie geworden, niet de revolutie waarop de beurs eind 2013 anticipeerde. Aandelen zoals 3D Systems, Stratasys en het Duitse Voxeljet noteren, zelfs na de recente forse koerssprong, nog altijd 40 tot zelfs 90 procent lager dan de recordniveaus van eind 2013. Het aandeel van Materialise schommelde tot vorige zomer tussen 6 en 20 dollar. Door een combinatie van organische groei, samenwerkingen (onder meer met BASF en Siemens) en overnames verdubbelde de omzet ruimschoots, van 81,4 miljoen euro in 2014 naar 196,6 miljoen in 2019. De bedrijfskasstroom- of ebitda-marge klom van 6 naar 13,6 procent, maar het nettoresultaat bleef al die tijd dicht bij het break-evenpunt, schommelend tussen 3 miljoen euro verlies en 3 miljoen winst. De schuldgraad bleef altijd beperkt. De afdeling Software haalde in 2019 een omzet van 41,6 miljoen euro (21,1% van het groepstotaal) en een rebitda-marge van 33,2 procent. Medical realiseerde 60,8 miljoen euro omzet (30,9%) met een rebitda-marge van 17,7 procent. Manufacturing is de grootste (94,2 miljoen euro, 48%), maar minst rendabele afdeling (12,9% marge). In 2020 hielden Software en Medical dankzij covid-19 behoorlijk stand, maar Manufacturing viel stevig terug. Op groepsniveau wordt een omzetdaling met 12 procent verwacht (-14,3% na negen maanden) en nettoverlies. De koersuitbraak van de jongste zes maanden loopt in grote lijnen gelijk met die van de betere sectorgenoten. De opwaartse beweging versnelde begin januari, nadat 3D Systems de verwachte omzetvork voor het vierde kwartaal had vastgelegd op 170 à 176 miljoen dollar, ruim boven de gemiddelde verwachting van 140 miljoen. Dat doet beleggers dromen van een sectorwijde forse groei- en winstversnelling. Vooral dat laatste element moet blijken. We zien in de stijging van Materialise geen overnamespeculatie. Zeg nooit nooit, maar bij eventuele consolidatiebewegingen zien we de Leuvenaars eerder aan de koperszijde opduiken. De fundamenten van de sector zijn veel beter dan bij de hype eind 2013 en de vooruitzichten zijn gunstig. Maar tegen ruim 24 keer de boekwaarde, 15 keer de verwachte omzet 2021 en een ondernemingswaarde (ev) van 112 keer de verwachte ebitda 2021 is het aandeel te duur. Verkopen (rating 3B).