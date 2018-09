Lezersvraag: Is beleggen in Nationale Bank nog zinvol?

We kunnen de koersevolutie van het aandeel van de Nationale Bank van België (NBB) van de voorbije vijf jaar in twee delen opsplitsen. In een eerste fase, van september 2013 tot maart 2015, klom het, geruggensteund door een positief beursklimaat, met circa 40 procent en deed daarmee even goed als de Bel-20. Sindsdien verloor het aandeel alle gewonnen terrein, terwijl de Bel-20 per saldo stabiel bleef.

...