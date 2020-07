Waarom bleef het aandeel van Berkshire Hathaway de jongste maanden stevig achter op het beursherstel? Een unieke koopkans?

Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van Warren Buffett, presteerde in het verleden beter dan zowat elke beursindex. Door de grote beurskapitalisatie van 445 miljard dollar werd dat de jongste jaren moeilijker. Dit jaar valt zelfs ronduit tegen. Het aandeel van een van de succesvolste beleggers aller tijden is sinds 1 januari gezakt met 19,3 procent. Dat is 9,2 procent minder goed dan de Dow-Jones-index, maar vooral 36,8 procent slechter dan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

...

Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van Warren Buffett, presteerde in het verleden beter dan zowat elke beursindex. Door de grote beurskapitalisatie van 445 miljard dollar werd dat de jongste jaren moeilijker. Dit jaar valt zelfs ronduit tegen. Het aandeel van een van de succesvolste beleggers aller tijden is sinds 1 januari gezakt met 19,3 procent. Dat is 9,2 procent minder goed dan de Dow-Jones-index, maar vooral 36,8 procent slechter dan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het gratisgeldbeleid van de centrale banken heeft de kloof tussen de klassieke en de technologiewaarden tot extreme proporties opgeblazen. Buffett heeft altijd een voorkeur gehad voor waardebedrijven met een houdbaar competitief voordeel, zoals Coca-Cola, Procter & Gamble en American Express. Dat voordeel inschatten is lastiger in de heel dynamische technologiesector. Daarom liet Buffett die lange tijd nagenoeg volledig links liggen. In 2015 maakte hij daar een uitzondering op door geleidelijk een grote positie in Apple uit te bouwen. Berkshire investeerde 35,3 miljard dollar om 5,7 procent van de technologiegigant te kopen. Die positie is intussen 96,2 miljard dollar waard, goed voor 42 procent van de aandelenportefeuille, die een totale waarde van 225 miljard dollar heeft. De andere helft van de portefeuille bestaat uit niet-beursgenoteerde participaties, vooral in de verzekeraar Geico, het spoorwegbedrijf BNSF en Berkshire Hathaway Energy (energie en nutsbedrijven). Ondanks zijn positie in Apple neemt Berkshire te weinig deel aan het technologiebeursfeest. Maar de belangrijkste reden voor de ondermaatse prestatie is toch te herleiden tot de jaarvergadering op 2 mei, waar de van nature optimistische Buffett zich ongewoon voorzichtig uitliet door de coronacrisis. Hij maakte geen gebruik van de forse beursdaling in maart om zijn kaspositie van 137 miljard dollar gebruiken voor nieuwe investeringen. Integendeel: hij verkocht zijn aanzienlijke posities in de vier grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen met verlies. Zijn recente investering van 9,7 miljard dollar in de energiepoot verandert niets fundamenteels aan die afwachtende houding. Buffett belegde op het hoogtepunt van de financiële crisis, in het najaar van 2008, 15 miljard dollar in de Amerikaanse financiële sector. De definitieve afrekening van de coronacrisis moet nog worden gemaakt en we verwachten dat Buffett later nog zal toeslaan. Het aandeel noteert tegen minder dan 10 procent boven de intrinsieke waarde (152,6 dollar per B-aandeel op 31 maart). Dat is aan de onderkant van de historische vork. Er is nog geen haast bij, maar we verhogen het advies wel naar koopwaardig (rating 1A).HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.