Is de forse terugval van de Franse holding Bolloré terecht? Overwegen jullie om het aandeel terug in de voorbeeldportefeuille op te nemen?

Dat het aandeel van de Franse holdingmaatschappij Bolloré fors is teruggevallen, heeft deels te maken met de paniek over het coronavirus. Afgerond is de koers sinds het begin van de onrust op 24 februari gezakt met 31 procent (koers bij het afsluiten 2,54 euro). Dat is in lijn met de markt. Maar het aandeel stagneerde al in de twaalf maanden daarvoor en bleef 15,2 procent achter op de stijging van de CAC40-index (index van de veertig grootste Franse beurswaarden). Dat kwam doordat de voorziene verkoop van mogelijk 50 procent van het belang van het mediabedrijf Vivendi in Universal Music Group (UMG), dat de belangrijkste koerstrigger voor 2019 moest worden, slechts gedeeltelijk is gelukt. Bolloré heeft een belang van 28,97 procent in Vivendi. UMG doet het na jaren van kommer en kwel opnieuw goed, onder meer door het succes van streamingdiensten zoals Spotify. Vincent Bolloré rook zijn kans om de meerwaarde te verzilveren. Maar uiteindelijk duurde het tot eind december 2019 vooraleer een akkoord werd gesloten met een consortium, geleid door het Chinese Tencent, voor de verkoop van een belang van 10 procent, waardoor UMG op 34 miljard dollar wordt gewaardeerd. Vóór 15 januari 2021 kunnen de Chinezen een bijkomend belang van 10 procent nemen. Ten laatste tegen begin 2023 zou UMG apart op de beurs noteren. Vivendi voerde in 2019 een fors aandeleninkoopprogramma door, die de nettoschuldpositie van Bolloré met 3,9 miljard euro deed toenemen tot 8,72 miljard euro (verdubbelde schuldgraad van 34%). De omzet van de portefeuillemaatschappij steeg in 2019 met 8 procent tot 24,8 miljard euro, waarvan 3 procent zonder wisselkoerseffecten en overnames. De bedrijfswinst (ebita) steeg met 0,2 procent tot 1,63 miljard euro. De afdeling Transport en logistiek (Bolloré Logistics en vooral Bolloré Africa Logistics, het grootste logistieke netwerk van Afrika) boekte een toename van de ebita met 17 procent tot 637 miljoen euro, ondanks 2 procent minder omzet. Bij Vivendi is er een toename met 18 procent tot 1,53 miljard euro (omzet +6%; UMG +14%). Het zwakke broertje blijft de poot Hernieuwbare energie (Blue Solutions, elektrische wagens, batterijen en oplossingen), die zijn ebita zag verslechteren van -160 miljoen euro naar -434 miljoen door een eenmalige afschrijving van 319 miljoen. Bolloré brengt een bod uit van 17 euro per aandeel om Blue Solutions tegen juni 2020 van de beurs te halen.Het nettoresultaat klom 27 procent hoger tot 1,4 miljard euro, waarvan het groepsaandeel met 1 procent toenam tot 237 miljoen. Na de enorme pandoering, en tegen 0,8 keer de boekwaarde, is het niet het moment om het aandeel te verkopen - integendeel. Toch overwegen we niet het aandeel weer op te nemen in de voorbeeldportefeuille, gezien de sterke overweging van het met juridische onzekerheden doorspekte Vivendi. Koopwaardig (rating 1B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.