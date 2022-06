Is het, gezien de hoge korting, een gepast moment om de Italiaanse holding Exor te kopen?

De Italiaanse holding Exor werd in 1927 opgericht door de bekende Italiaanse zakenfamilie Agnelli. Ze bezit 52 procent van de aandelen en 85,44 procent van de stemrechten. Giovanni Agnelli richtte eind negentiende eeuw het autobedrijf Fiat op. Na de fusie met Chrysler in 2014 tot FCA en de fusie begin 2021 met de Franse PSA-groep (Peugeot, Citroën en Opel) tot Stellantis is het belang van 14,4 procent in Stellantis nog altijd het derde grootste actief van Exor. Eind 2021 bedroeg de waarde ervan 7,5 miljard euro, of 24 procent van de totale intrinsieke waarde of nav (inclusief 4,3 miljard schulden) van 31,1 miljard euro. Het meest waardevol is de participatie van 22,9 procent in Ferrari, goed voor 10,1 miljard euro op 31 december 2021. Binnenkort wordt de verkoop van het herverzekeringsbedrijf PartnerRE aan de Franse verzekeringsgroep Covéa afgerond voor 9 miljard dollar in cash. Exor had PartnerRE in twee stappen gekocht in 2015 en 2016 voor 6,7 miljard dollar. Sindsdien ontvingen de Italianen 900 miljoen dollar dividenden. De verkoop met een mooie meerwaarde verschaft Exor eensklaps een nettokaspositie van ruim 4 miljard euro. De vraag is waarin dat geld wordt geïnvesteerd. Het vierde aanzienlijke belang (6,3 miljard euro eind 2021) is de participatie van 26,9 procent in CNH Insdustrial, na John Deere het nummer twee in landbouwmachines. Exor verwierf in 2021 voor 514 miljoen euro ook een belang van 24 procent in het Franse luxemerk Christian Louboutin en investeerde de jongste jaren 380 miljoen euro in de durfkapitaaldivisie Exor Seeds. De holding betaalt een bescheiden brutodividend van 0,43 euro per aandeel, of een brutorendement van 0,7 procent. In maart werd een inkoopprogramma van eigen aandelen opgestart voor maximaal 500 miljoen euro. Het programma loopt tot 2024 en kan op basis van de huidige koers (63,06 euro) tot 3,4 procent van de uitstaande aandelen inkopen. Het trackrecord van Exor is uitstekend. Sinds maart 2009 steeg de nav jaarlijks gemiddeld met 19,8 procent, tegenover 13 procent voor de wereldreferentie-index MSCI-World. Over die periode noteerde het aandeel met een gemiddelde korting van 33,2 procent op de nav. De korting van 35,1 procent van eind 2020 was eind 2021 opgelopen tot 40,4 procent en bedraagt intussen 45 procent, op basis van een geschatte actuele intrinsieke waarde van 115 euro per aandeel. Ferrari was lange tijd een absolute beurslieveling, maar loopt sinds begin 2021 achter op Volkswagen en BMW. Toch is het aandeel tegen een ondernemingswaarde van 21,3 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2022 heel duur. Ook Stellantis kon nog geen potten breken. De uitdagingen van de autosector zijn genoegzaam bekend, met tekorten aan halfgeleiders en enorme investeringen voor de versnelde omslag naar een elektrisch wagenpark. Gezien de historisch hoge korting, mag Exor gekocht worden (rating 1B), al verwachten we door de hoge blootstelling aan de autosector voorlopig geen bovengemiddelde prestatie. HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.