Wereldhave Belgium keert dit jaar een aantrekkelijk dividend uit, maar toch staat het aandeel onder druk. Hoe schatten jullie de situatie in?

Wereldhave Belgium is als gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) actief in de verhuur van winkelvastgoed (90,2%) en kantoren (9,8%). Beide segmenten zijn sterk geraakt door de coronacrisis. Het moederbedrijf Wereldhave heeft 65,9 procent van de aandelen.

Wereldhave Belgium heeft twee kantoorgebouwen, in Vilvoorde en Antwerpen, die eind juni een jaarlijkse huur opbrachten van 7,66 miljoen euro. De bezettingsgraad was 87 procent. Dat thuiswerk ingeburgerd is dankzij covid-19 zal de komende jaren ongetwijfeld druk zetten op de kantoormarkt. Veel belangrijker voor Wereldhave Belgium is het winkelvastgoed. Op 30 juni haalden de twaalf vastgoedcentra een jaarlijkse huurinkomst van 49,5 miljoen euro. De bezettingsgraad was 96 procent. Commercieel vastgoed staat al jaren onder druk door de opmars van e-commerce. Covid-19 plaatste een turbo op deze neerwaartse trend waarvan de gevolgen de komende kwartalen nog volop zichtbaar moeten worden. De gedwongen winkelsluitingen van half maart tot begin mei zorgden in de eerste jaarhelft voor een daling van de huurinkomsten met 4,5 miljoen euro. De nettohuurinkomsten zakten van 30 miljoen euro naar 23,4 miljoen. Dat leverde een daling van de nettowinst per aandeel op van 3,08 euro naar 2,18 euro. Daarnaast werd de waarde van de vastgoedportefeuille verminderd met 34,8 miljoen euro, of een daling met 3,6 procent op een totaal op 30 juni van 936,5 miljoen. Bij de jaarrapportering over het boekjaar 2019 in februari mikte Wereldhave Belgium voor 2020 op een nettowinst per aandeel van 5,55 à 5,65 euro, zonder rekening te houden met de herwaardering van de vastgoedportefeuille. Na de halfjaarrapportering werd dit cijfer teruggebracht tot 4,5 euro per aandeel. Oorspronkelijk was het plan om in 2020 een brutodividend uit te keren van 5,2 euro per aandeel, hetzelfde bedrag als in 2019. Maar door covid-19 werd de uitkering uitgesteld en verlaagd naar 4,5 euro bruto, of een nettorendement van 7,3 procent. De ex-dividenddatum is 23 oktober en de betaaldatum is 13 november. Eerstdaags wordt er beslist of er zoals in 2018 en 2019 een keuzedividend (uitbetaling in nieuwe aandelen in plaats van cash) wordt aangeboden. Belangrijk is dat de schuldgraad van Wereldhave Belgium met 28,9 procent laag is. De gvv kan dus wel tegen een stoot. Ondanks de koershalvering sinds eind januari zakte het aandeel medio september nogmaals met 10 procent, nadat Unibail-Rodamco-Westfield, de grootste Europese speler in het winkelvastgoedsegment, een zware herfinanciering had moeten aankondigen. Die koersdaling is intussen verteerd. Tegenover de goedkope waardering, tegen 0,5 keer de intrinsieke waarde, staan de versnelde e-commercetrend en de grote economische onzekerheid. Sinds juni is het aantal bezoekers in de shoppingcentra weer met 8 procent gestegen. We denken dat het ergste koersleed stilaan achter de rug is. Bij economisch herstel volgend jaar kan het aandeel een tijdelijke herstelbeweging maken. Te behouden (rating 2A).HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.