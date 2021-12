Hoe schat u de reputatieschade in voor Koninklijke Philips door de problemen met zijn slaapapneutoestellen?

Het aandeel van het Nederlandse Koninklijke Philips noteert rond 30 euro. Daarmee komt het in de buurt van het laagste niveau van de jongste vijf jaar. Nochtans bereikte het aandeel in april nog het hoogste niveau (50,98 euro) sinds 2000. Philips schoolde zich het voorbije decennium vrij succesvol om van een groot en complex conglomeraat tot een gezondheidstechnologiebedrijf. Een cruciale stap was de afsplitsing in 2016 van de verlichtingsafdeling in het beursgenoteerde Philips Lighting, intussen omgedoopt tot Signify. Eerder dit jaar werd met de verkoop van de huishoudartikelenafdeling Domestic Appliances voor 3,7 miljard euro (inclusief schulden, jaaromzet 2,2 miljard) de laatste grote stap in de omschakeling gezet. De groepsomzet bedroeg in 2020 19,5 miljard, een toename met 3 procent op een vergelijkbare basis tegenover 2019. De Verenigde Staten waren de grootste afzetmarkt met een omzet van 6,95 miljard euro, gevolgd door West-Europa (4,6 miljard) en de opkomende markten die samen 6,1 miljard aanleverden. De activiteiten zijn verdeeld in vier afdelingen: Diagnose & Behandeling (8,2 miljard euro, 41,9% van de groepsomzet), Connected Care (5,56 miljard, 28,5%), Persoonlijke Gezondheid (5,4 miljard of 27,7%) en Overige (vooral royalty's; 389 miljoen of 2%). De afdeling Connected Care omvat de monitoring van patiënten en slaap- en ademhalingszorg. Vorig jaar genoot ademhalingszorg van de enorme vraag naar ventilatoren door de pandemie, maar dit jaar kondigde Philips op 14 juni een grote terugroepactie van enkele miljoenen slaapapneutoestellen aan in de Verenigde Staten. De actie kwam er na kwaliteitsproblemen met geluidsdempend schuim op basis van siliconen. Tot overmaat van ramp doken midden november bijkomende problemen op na een inspectie van een Nederlandse fabriek door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. Bijkomende testen moeten uitsluitsel geven. Niet alleen is er grote reputatieschade, maar intussen zijn enkele rechtszaken met schadeclaims aangespannen. Het is te vroeg om de schade te begroten. Philips reserveerde al 500 miljoen euro. Nieuws over die affaire zal het aandeel de komende maanden en jaren geregeld beroeren. We zien de recente daling nog niet als een koopgelegenheid. Daarvoor is de onzekerheid nog te groot. Door de problemen zakte de omzet in het derde kwartaal met 6 procent tot 4,16 miljard euro (+1,1% tot 12,2 miljard na negen maanden), met een daling van 39,2 procent voor Connected Care tot 1,04 miljard euro. Bovendien temperde Philips de jaarverwachtingen door de aanhoudende logistieke problemen en een tekort aan elektronische componenten. De markt mikt voor 2021 nog op een omzetgroei van 2,4 procent en een bescheiden margeverbetering met 20 basispunten. Voor 2022 mikt Philips op 5 tot 6 procent groei en een margeverbetering met 60 tot 80 basispunten, in lijn met de doelstellingen van het strategische plan tot 2025. Het aandeel is te behouden (rating 2B).