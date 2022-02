Onlangs raakte een wissel in het aandeelhouderschap van Orca Gold bekend. Hoe schat u het belang daarvan in?

Na de ondertekening in oktober van een alomvattende projectovereenkomst met de Sudanese overheid over de mijnbouwlicentie van Block 14 is het voor het Canadese goudexploratiebedrijf Orca Gold alle hens aan dek om de financiering voor de bouw van de goudmijn te verzekeren. Spijtig genoeg nam enkele dagen na de ondertekening het leger van Soedan de macht over van de soevereine raad die er in 2019, in afwachting van vrije verkiezingen, werd opgericht. Hoewel dat de ontwikkelingen opnieuw heeft vertraagd, zijn in de achtergrond wel stappen gezet. Dat bleek op 31 januari toen de Australische goudproducent Perseus Mining aankondigde de 15,1 procent van de uitstaande aandelen van Orca Gold in handen van Resolute Mining te hebben overgekocht voor 0,448 Canadese dollar per aandeel. Perseus Mining heeft drie producerende mijnen in West-Afrika (Ghana en Ivoorkust) die samen 500.000 troy ounce goud per jaar produceren. Met de transactie wordt Perseus Mining na de Lundin-familie (16,1%) de tweede grootste aandeelhouder, voor Ross Beaty (10%) en het management en de leden van de raad van bestuur (7,9%). Bovendien verschaft Perseus Mining een kredietfaciliteit op korte termijn van 5 miljoen Amerikaanse dollar met vervaldatum 30 juni 2022 en 7,5 procent rente. De bedoeling is dat de Australiërs tegen eind juni de politieke situatie in Sudan evalueren, alsook het project zelf. Zonder garantie op een akkoord kan uit dat proces een bod komen op de overige uitstaande aandelen van Orca Gold. Block 14 is een groot goudproject in het noorden van Sudan dat gedurende 13,6 jaar gemiddeld 167.000 troy ounce goud zal produceren, tegen lage totale productiekosten van 751 dollar per troy ounce. De bouw duurt 2,5 jaar en kost 321 miljoen dollar. 70 procent daarvan is voor rekening van Orca Gold. Alles is in principe klaar om te beslissen over de bouw van de mijn. Er moeten beslissingen worden genomen voor de financiering. Orca Gold heeft oo een belang van 31,5 procent in Montage Gold, dat een aantal ontwikkelingsprojecten in Ivoorkust in handen heeft. Het bedrijf boekte in 2021 sterke vooruitgang met het verst gevorderde project, Koné Gold. De recente definitieve haalbaarheidsstudie liet een verwachte productie zien gedurende 14,8 jaar van gemiddeld 207.000 troy ounce goud, tegen totale productiekosten van 933 dollar per troy ounce. De bouw kan in principe nog dit jaar beginnen en zal 544 miljoen dollar kosten. Ook daar moeten op korte termijn belangrijke financieringsbeslissingen worden genomen. Het is nog onzeker of Perseus Mining effectief een bod zal uitbrengen op Orca Gold. Feit is dat er de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt. De kans dat er een stevige premie zal worden betaald, lijkt ons veeleer klein, al is het zeker niet uitgesloten dat er een andere kandidaat-koper opdaagt. Het aandeel blijft koopwaardig voor de risicobewuste grondstoffeninvesteerder (rating 1C).