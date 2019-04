Lezersvraag: is er een kapitaalverhoging bij Aedifica op komst?

Komt er een kapitaalverhoging aan bij Aedifica? Is het raadzaam om aan die kapitaalverhoging deel te nemen?

Het is niet de vraag òf er een kapitaalverhoging komt bij de gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) Aedifica, maar wel wanneer en hoeveel geld er zal worden opgehaald. We denken dat het een kwestie van weken is, dus nog in de eerste jaarhelft. Her en der circuleert het bedrag van minstens 300 miljoen euro.

...