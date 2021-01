Wat is er aan de hand met Fresenius? De koersval houdt aan en ik begrijp niet waarom het aandeel het zo slecht doet.

Soms is het niet gemakkelijk om aan te geven waarom een bepaald aandeel uit de gratie is bij beleggers. Maar voor de Duitse specialist in medische producten en diensten Fresenius SE ligt het antwoord voor de hand. Fresenius was jarenlang een van de strafste groeiverhalen op de Duitse beurs, maar daaraan is de jongste jaren een einde gekomen. De winstontwikkeling stagneert en dan volgt een naar fenomeen voor de aandeelhouders. De koers blijft niet stabiel, maar zakt wegens de multiple contraction, de gemiddelde koers-winstverhouding gaat naar beneden. Een bedrijf dat zich jarenlang als solide groeiwaarde presenteert aan de beleggers, krijgt een waardering die boven het marktgemiddelde ligt. Dat verandert als die onderneming zijn status van groeiwaarde verliest. Dan zijn beleggers niet langer bereid die hoger dan gemiddelde waardering te betalen. Na drie jaar van stagnerende winst per aandeel zal de winst per aandeel over het boekjaar 2020 in de buurt van 3,20 euro uitkomen. De definitieve cijfers komen op 23 februari. De winst per aandeel bedroeg voor de voorgaande jaren 3,35 euro per aandeel voor boekjaar 2017, en 3,37 euro voor 2018 en 2019. De winst stagneerde dus, terwijl de winst per aandeel tussen 2012 en 2016 nog was toegenomen van 1,71 naar 2,90 euro. Het is een probleem van margedruk en een lagere winstgevendheid, want de omzet stijgt jaarlijks wel nog gestaag. Van 33,9 miljard euro voor 2017 naar 36,2 miljard euro verwacht voor 2020. Fresenius is een specialist in medische producten en diensten en bestaat uit vier delen. Ten eerste is er het beursgenoteerde Fresenius Medical Care (ticker FME), de wereldmarktleider in apparatuur en dialysecentra. Fresenius Medial Care stond in de eerste negen maanden van vorig jaar voor zowat de helft van de groepsomzet van Fresenius SE. De belangrijkste dochter had de voorbije jaren te kampen met groeiperikelen, maar die zijn nu onder controle. Een tweede dochter is Fresenius Kabi, gespecialiseerd in de behandeling en de zorg van chronisch en ernstig zieke patiënten door een intraveneuze toediening van generische geneesmiddelen, bloedtransfusies, infusietherapie en aanverwante medisch materiaal. De resultaten van die afdeling in Noord-Amerika bleven vorig jaar fors onder de verwachtingen. Fresenius Helios is de grootste operator van privéhospitalen in Duitsland én Spanje. Helios Duitsland is actief in 86 hospitalen en Helios Spanje (Quironsalud) is ook actief in Latijns-Amerika. De covid-19-pandemie had een gematigd negatieve impact op de resultaten van 2020. Tot slot is er Fresenius Vamed (6% groepsomzet), een Oostenrijkse dienstverlener voor de planning, de constructie en de uitbating van ziekenhuisfaciliteiten. In 2018 was er nog de overnamepoging op Akorn Inc, een Amerikaans producent van OTC-producten om de groei op te krikken, maar die poging blies Fresenius zelf af. Te behouden (rating 2B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.