Hoe komt het dat er gezien de hoge volatiliteit in de financiële markten maar weinig beweging zit in het aandeel van Flow Traders?

Het Nederlandse Flow Traders werd in 2004 opgericht en noteert sinds juli 2015 op Euronext Amsterdam. De beursgang gebeurde tegen 32 euro per aandeel. Het aandeel schommelde sindsdien tussen 49,3 euro (december 2015) en 17,1 euro (november 2017). Het noteert momenteel rond 29 euro. Het bedrijf is actief als marktmaker in exchange traded products (ETP's), waaronder ETF's. Het breidt daarnaast uit naar obligaties, munten, grondstoffen en digitale munten. Flow Traders is aanwezig in Europa, maar ook in Noord-Amerika en Azië. Het maakt gebruik van een eigen platform waarmee geld wordt verdiend op de beperkte marges tussen de aankoop en de verkoop van ETP's (bied- en laatkoersen). De evolutie van die marges, maar vooral van de handelsvolumes, bepalen de nettohandelsinkomsten. Het aandeel doet het daarom meestal beter in perioden van hoge volatiliteit, omdat die gepaard gaan met bovengemiddelde volumes. Dat bleek bij uitstek bij de start van de covid-19-pandemie in het voorjaar van 2020. Volledig tegen de markt in steeg het aandeel in de eerste maand van de pandemie (van half februari tot half maart 2020) met 27 procent, tegenover een daling van de S&P 500-index met 31 procent. 2020 leverde een recordbedrag aan nettohandelsinkomsten op van 933,4 miljoen euro. Die vertaalden zich in een nettowinst van 464,5 miljoen euro, bijna driemaal zoveel als het vorige record van 2018 (160,9 miljoen). In 2021 zakten de nettohandelsinkomsten naar een normaler niveau van 384 miljoen euro en de nettowinst naar 114,9 miljoen of 2,63 euro per aandeel.De markt reageerde in februari ontgoocheld op de verlaging van de pay-outratio van 60 à 70 procent naar 51 procent, waardoor het jaardividend strandde op 1,35 euro per aandeel. Het slotdividend bedroeg 0,35 euro per aandeel bruto. De beslissing kadert in de ambities om verder te groeien, zowel geografisch als in productaanbod. Dat zal de vaste kosten dit jaar met 15 procent doen toenemen. Ondanks een beter dan verwacht eerste kwartaal groeien de Nederlanders recent minder snel dan de markt. We verwachten niet dat die druk direct zal verminderen. We zouden tegen de huidige koers rond 29 euro geen nieuwe posities innemen. Bestaande posities mogen wel behouden worden, maar aangezien we de volgende kwartalen een iets rustiger beursklimaat verwachten, zien we het aandeel niet uitblinken tegenover de bredere beursindexen. Flow Traders is wel een naam om in gedachten te houden richting volgend jaar, wanneer de beurzen wereldwijd een meerjaarse piek kunnen neerzetten als slotstuk van de langdurige stierenmarkt (opgaande beurstrend) die in 2009 begon. Zo'n ommekeer kan de aanzet zijn van een nieuwe periode van hoge volatiliteit en volumes, het ideale beursklimaat voor Flow Traders, en een aantrekkelijk aankoop opleveren. Houden/afwachten (rating 2B).