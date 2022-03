Hoe teleurstellend was de kwartaalupdate van Greenyard? Zorgt de negatieve marktreactie voor een koopkans?

De markt stuurde het aandeel van de groenten- en fruitgigant Greenyard 5,4 procent lager als reactie op de kwartaalupdate over het derde kwartaal - van 1 oktober tot 31 december - van het gebroken boekjaar 2021-2022. Daarmee werd de recente traditie onderbroken waarbij Greenyard telkens beter presteerde dan verwacht.Het eerste struikelblok was de vlakke omzetevolutie in het derde kwartaal, met een daling van 0,1 procent van de omzet op vergelijkbare basis tegenover het derde kwartaal van vorig boekjaar tot 1,06 miljard euro. Het segment Fresh (versafdeling) boekte een omzetdaling met 0,2 procent tot 855,9 miljoen euro, terwijl Long Fresh (conserven en diepvries) de omzet met 0,5 procent zag toenemen tot 199,5 miljoen euro. Enerzijds was de vergelijkingsperiode voor Fresh zeer sterk (+11,4%), anderzijds werden enkele seizoensgebonden categorieën stopgezet op basis van de toepassing van strengere criteria voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Zonder die maatregel zou de vergelijkbare omzet met 1,5 procent zijn toegenomen. Na negen maanden stijgt de omzet van Fresh met 0,9 procent tot 2,67 miljard euro. Bij Long Fresh speelden in het derde kwartaal logistieke beperkingen en een tekort aan arbeidskrachten door covid-19-quarantainemaartregelen. Greenyard verwacht de verloren omzet in te halen. Na negen maanden is de omzet met 2,7 procent toegenomen tot 540,6 miljoen euro. Op groepsniveau geeft dat een stijging met 1,2 procent tot 3,21 miljard euro (+1,8% na zes maanden). Het tweede element waarover de belegger struikelde was de verwijzing naar de hoge inflatie. Greenyard verwacht die de komende kwartalen te kunnen aanpakken met verdere efficiëntieverbeteringen en prijsverhogingen. De groep gaat er nog altijd van uit dat de verwachte recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda van 165 miljoen euro op jaarbasis zal worden gehaald. Dat zou een toename zijn tegenover het vorige boekjaar met 5,2 procent (156,9 miljoen euro, +16,7% vergeleken met 2019-2020). In de eerste jaarhelft nam de rebitda met 7,5 procent toe tot 82,6 miljoen euro.Greenyard herhaalde ook op schema te zitten voor het waarmaken van de langetermijnambitie om tegen het boekjaar 2024-2025 een jaaromzet te halen van 5 miljard euro. Hoewel de kwartaalupdate meer genuanceerd klonk, maken we ons geen fundamentele zorgen over de winstgevendheid, die door de sterke inzet op het verticaal geïntegreerd partnermodel met de grote retailers de jongste jaren een stuk stabieler is geworden. De daling van het aandeel na de kwartaalupdate versnelde bij de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Daarmee is de terugval sinds begin 2022 opgelopen tot 25 procent en is de waardering teruggelopen naar 15,4 keer de verwachte winst voor het boekjaar 2021-2022. Gezien de goede langetermijnvooruitzichten is dat voldoende voor een adviesverhoging naar koopwaardig (rating 1B).