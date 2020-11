Ik heb Kiadis Pharma al enkele jaren in portefeuille en betaalde meer dan 7 euro. Moet ik ingaan op het bod van Sanofi?

Kiadis Pharma noteert sinds juli 2015 op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam. De beursgang gebeurde tegen 12,5 euro per aandeel. De Franse farmagigant Sanofi biedt 308 miljoen euro of 5,45 euro per aandeel. Dat is een spectaculaire premie van 272 procent boven op de beurskoers in de buurt van 1,5 euro. De koersontwikkeling was tot nog toe zwaar tegengevallen. Lange tijd lag de focus op de ontwikkeling van ATIR-101, een kandidaat-geneesmiddel dat het immuunsysteem ondersteunt na stamceltransplantaties in voornamelijk zeldzame bloedkankers. Kiadis startte in december 2017 een fase III-studie op in Europa en de Verenigde Staten, een vergelijkingsstudie met het PTCy of het Baltimore-protocol, de huidige standaardprocedure. Het diende parallel een voorlopige goedkeuringsaanvraag in bij het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) op basis van beloftevolle fase II-studieresultaten. Oorspronkelijk mikte Kiadis op een voorlopige goedkeuring tegen eind 2018. Na bijkomende vragen van de EMA verschoof de timing naar de tweede jaarhelft van 2019. De EMA besliste een extra adviesgroep samen te stellen vooraleer te oordelen, waarop Kiadis in oktober 2019 alle ontwikkelingen met betrekking tot ATIR-101 volledig heeft stopgezet. Het aandeel kelderde in de nasleep van die pijnlijke beslissing met afgerond 70 procent, van 5 euro naar 1,5 euro. Gelukkig had Kiadis in april 2019 de overname aangekondigd van Cytosen Therapeutics, een bedrijf dat ook actief is in kankerimmunologie en een zogenaamd natural killer-cellenplatform ontwikkelde. Het voorbije jaar boekte Kiadis al heel wat vorderingen. In mei verkreeg het de toestemming om in de Verenigde Staten een fase II-studie op te starten met K-NK002 in patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan bij twee soorten bloedkanker. In juni startte de rekrutering van een fase I-studie met K-NK003 in patiënten met hervallen acute leukemie. In juli verraste Kiadis met de aankondiging van een licentiedeal met het Franse Sanofi voor een preklinische molecule (K-NK004). Kiadis ontving een mijlpaalbetaling van 17,5 miljoen euro. De overeenkomst kan tot 857,5 miljoen euro betalingen opleveren en tot dubbelcijferige royalty's op de latere omzet. Tot slot startte met K-NK-ID101 een klinische ontwikkeling in covid-19. Men ontving daarvoor 9,5 miljoen dollar subsidies in de Verenigde Staten. Daarnaast lopen er ook preklinische ontwikkelingsprogramma's in solide tumoren. Het is best mogelijk dat Kiadis op een bepaald moment een doorbraak forceert. Daar mikt Sanofi duidelijk op. Het probleem voor Kiadis, zoals voor andere biotechbedrijven, was de beperkte financiële marge. Kiadis verbruikte in de eerste jaarhelft 21,2 miljoen euro en heeft een geschatte kaspositie van 25,9 miljoen euro op 30 september. Het bedrijf had dus nog heel wat extra financiering nodig. In die zin vinden we het bod van Sanofi aanvaardbaar en zouden we aanbevelen op het bod in te gaan (adviesverlaging naar rating 3C, ingaan op het bod).