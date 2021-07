Ik overweeg de aankoop van aandelen Hornbach Baumarkt, genoteerd op de Duitse beurs. Het aandeel lijkt me zeer goedkoop. Heeft het ermee te maken dat door de stijgende prijzen van de bouwmaterialen de mensen niet langer willen bouwen of renoveren?

Hornbach Baumarkt AG is een typisch Duits familiaal bedrijf. Het wordt gecontroleerd via de beursgenoteerde Hornbach Holding, die 76,5 procent van de aandelen bezit en waar Hornbach Baumarkt het leeuwendeel van uitmaakt, naast het vastgoedpatrimonium en Hornbach Baustoff Union. Het bedrijf werd in 1877 opgericht door Michael Hornbach met één werkplaats in Landau in der Pfalz. In 1987 volgde de beursgang op de Duitse beurs. De opgehaalde middelen werden gebruikt om buiten Duitsland uit te breiden. Hornbach is een van de grootste doe-het-zelfketens van Duitsland met 98 winkels voor in totaal ruim 1 miljoen vierkante meter winkeloppervlakte en een marktaandeel van 12 procent. De groep is ook actief in acht andere landen, waaronder Oostenrijk (14 winkels), Tsjechië (10 winkels) en Nederland (15 winkels). In totaal gaat het om 163 winkels, maar geen enkele in ons land. De groep heeft een gebroken boekjaar met een afsluitdatum op 28 februari. Tot vorig boekjaar was er een geleidelijke omzetgroei, maar bleef de winstgroei achter waardoor de beurskoers toch jaren zwak presteerde. Door de covid-19-pandemie gingen we vorig jaar plots allemaal aan het klussen. De beurskoers ging in maart vorig jaar nog even onder 15 euro om daarna te verdrievoudigen in zes maanden. Plots haalde de Duitse doe-het-zelfketen forse stijgingen van zowel de omzet als de winst. De omzetgroei bedroeg afgelopen boekjaar ruim 15 procent tegenover een gemiddelde van 5 procent in de vijf jaar voordien. Dat is goed voor quasi een verdubbeling van de nettowinst van 87,8 naar 165,9 miljoen euro of van 2,76 naar 5,22 euro per aandeel. Intussen is de koers teruggevallen tot ongeveer 35 euro. Analisten en beleggers verwachten niet dat de coronapiek in het klussen zal aanhouden. Ze worden daarin al ondersteund door de cijfers van het eerste kwartaal, van maart tot mei 2021. Daar zagen we weer de vergelijkbare omzetgroei van 4 tot 5 procent (+4,3%) van voor de coronacrisis. Er was ook opnieuw druk op de marges, want het bedrijfsresultaat (ebit) zakte opnieuw met 2,5 procent. De cijfers komen natuurlijk wel van een hoger niveau door de sprong tijdens de lockdowns. Vandaar dat het aandeel tegen 35 euro erg laag wordt gewaardeerd: 0,2 keer de omzet, 0,8 keer de boekwaarde, een verwachte koers-winstverhouding van 9 voor het lopende boekjaar en een verhouding van 4,5 keer de verwachte ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda). De familiale keten keert jaarlijks minstens het dividend van het jaar ervoor uit. Het meest recente dividend bedraagt 0,9 euro bruto per aandeel. We gaan voor het advies 'koopwaardig' (rating 1B), mede omdat we de renovatietendens en vooral het energie-efficiënter maken van woningen als een blijver beschouwen.