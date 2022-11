Ik heb als voormalige aandeelhouder van Orca Gold een positie in Perseus Mining. Dat aandeel steeg recent fors. Wat nu te doen? Verkopen?

De Australische goudproducent Perseus Mining noteert in Australië en op de TSX-V beurs in Canada. Door de overname van Orca Gold eerder dit jaar verwierf het Block 14 in het noorden van Soedan. Dat goudproject zal gedurende 13,6 jaar gemiddeld 167.000 troyounce goud produceren tegen een lage totale productiekostprijs van 751 dollar per troyounce. Sinds de afronding van die overname maakt Perseus Mining de gedetailleerde ontwerpplannen op voor de bouw van de mijn. De bedoeling is in de tweede helft van 2023 een definitieve investeringsbeslissing te nemen. Perseus Mining beschikt over drie producerende mijnen in Afrika. De Edikan-mijn in Ghana produceerde het voorbije boekjaar (tot 30 juni 2022) 134.543 troyounce goud tegen een hoge gemiddelde kostprijs van 1.534 dollar per troyounce goud. De mijn heeft nog een levensduur tot 2027, maar wel met een verbeterd kostenprofiel en een nog hoger exploratiepotentieel voor verdere verlenging van de productie. De tweede mijn is Sissingué in Ivoorkust. Die is sinds 2018 in bedrijf met een verwachte levensduur tot 2026. Het voorbije boekjaar produceerde Sissingué 61.653 troyounce goud tegen een totale kostprijs van 1.051 dollar per troyounce. Het kroonjuweel van de groep is de Yaourémijn in Ivoorkust. Die startte begin 2021 op en produceerde het afgelopen boekjaar 297.818 troyounce goud tegen een indrukwekkend lage kostprijs van 668 dollar per troyounce. De mijn zal nog minstens acht jaar produceren, maar er wordt ook al gekeken naar een ondergrondse uitbreiding.In totaal produceerde Perseus Mining het afgelopen boekjaar 494.014 troyounce goud tegen een gemiddelde kostprijs van 952 dollar per troyounce. Daarmee is Perseus Mining bij de goedkoopste middelgrote goudproducenten en genereert het bovengemiddelde vrije kasstromen. Op 30 juni beschikte de groep over een nettokaspositie van 403,3 miljoen Australische dollar en tegen eind 2022 zal de groep volledig schuldenvrij zijn. Ze keert sinds vorig jaar een dividend uit met een brutorendement van 1 procent (exclusief bonusdividend). Het plan is te zorgen dat de groep continu over voldoende mijnreserves beschikt om minstens het huidige productieniveau aan te houden gedurende de volgende tien jaar. De overname van Orca Gold past perfect in dat plan. De groep heeft een sterke balans en hoge verwachte toekomstige vrije kasstromen om die zelfstandig te financieren. Het aandeel reageerde onlangs sterk op het herstel van de goudprijs en we verwachten een goede prestatie tegenover de overige goudproducenten. Het aandeel is daarom koopwaardig (rating 1C). Interessant om te weten is dat Perseus Mining dankzij de overname van Orca Gold een belang aanhoudt in Montage Gold. Dat bedrijf ontwikkelt onder meer het Koné-goudproject in Ivoorkust en kan een volgende overnamekandidaat voor Perseus Mining worden. HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.