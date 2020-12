Wat is uw oordeel over het aandeel van Intel? Wat is de reden dat het zo laag is gevallen?

Intel blijft dit jaar inderdaad sterk achter op de andere grote techbedrijven. Het aandeel staat sinds het begin van het jaar zowat 20 procent lager, tegen de trend van de technologiebeurs Nasdaq in. Zelfs tegenover de bredere Standard&Poor's500-index is er een achterstand van meer dan 30 procent. Intel was een van de techgiganten tijdens de eerste grote technologiegolf in de tweede helft van de jaren negentig. Het gaat nu veel minder goed ondanks een beurswaarde in de buurt van 200 miljard dollar. Maar de huidige koers ligt lager dan de piek rond de eeuwwisseling. Wat lang als onmogelijk werd beschouwd, is toch gebeurd. Intel is in marktwaarde niet meer de grootste chipproducent ter wereld. De nieuwe ster is Nvidia. Dat bedrijf bevestigde de machtsoverdracht door de grote overname van ARM Holdings eerder dit jaar. Nvidia heeft een marktwaarde van ruim 300 miljard dollar door een spectaculaire koersklim de voorbije vijf jaar. Een belegging in het Intel-aandeel bracht de afgelopen vijf jaar slechts een return (koersevolutie + dividend) op van afgerond 60 procent, tegenover 90 procent voor een belegging in de S&P500-index en liefst 1560 procent in Nvidia. Voor die omwenteling zijn verschillende redenen. De belangrijkste is een gebrek aan innovatie. Intel was sterk in het segment van microprocessors voor pc's en laptops en serverchips voor datacenters, maar liet segmenten als grafische chips en halfgeleiders voor mobiele toestellen links liggen. Concurrenten als Nvidia en AMD zetten wel grote stappen en deden spectaculaire overnames zoals ARM en Xilinx (AMD). De jongste kwartalen krijgt Intel het nu ook moeilijk op zijn kernmarkten. De ontwikkeling van nieuwe chips van 7 en 10 nanometer loopt vertraging op, waardoor Intel marktaandeel verloor en in bepaalde segmenten technologisch achterop geraakte. De analisten zien het dan ook vrij somber in. Ze verwachten dat de omzet het komende boekjaar met 5 procent afnemen. Daar staat tegenover dat de waardering van het Intel-aandeel wel bijzonder laag is. Zeker in vergelijking met andere techbedrijven, maar ook tegenover het marktgemiddelde. Terwijl Nvidia tegen ruim 50 keer de verwachte winst 2021 noteert, is dat voor het Intel-aandeel slechts 10 keer. Ook 6,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) wijst op een goedkope waardering. Het aandeel wordt afgestraft voor een gebrek aan groei en groeiperspectief. We gaan ervan uit dat het op termijn wel weer goed komt met Intel. De halfgeleidermarkt is een groeimarkt en Intels voetafdruk in microprocessors en serverchips is erg groot. Intel genereert nog altijd hoge kasstromen en heeft een aandeleninkoopprogramma van 20 miljard dollar lopen. Het neerwaartse koersrisico lijkt ons beperkt. Het aandeel zal maar kunnen herstellen als analisten en beleggers ervan overtuigd zijn dat Intel zijn zaken intern weer op orde heeft. Wegens de zeer lage waardering krijgt het aandeel het advies 'koopwaardig' mee (rating 1B).