Het aandeel van Materialise halveerde sinds begin dit jaar. Is het aandeel eindelijk koopwaardig?

Begin 2021 kregen we nog de vraag waarom het aandeel van het Leuvense 3D-printbedrijf Materialise maar bleef stijgen. Het aandeel was in de voorafgaande maanden ruimschoots verdubbeld en piekte op 16 februari 2021 op 87,4 dollar. Sindsdien is het sentiment in de volatiele 3D-sector volledig gekeerd, met koersdalingen van 70 tot 90 procent. De huidige koers omtrent 13 dollar stond het laatst op de koerstabellen in het begin van de coronapandemie in maart 2020. De resultaten van Materialise in 2021 waren nochtans goed. Dankzij een omzetgroei met 20,5 procent tegenover 2020 overschreed de omzet van 205,5 miljoen euro voor het eerst de grens van 200 miljoen. Ook de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda, zonder eenmalige elementen) van 32,5 miljoen euro (+59%) en de nettowinst van 13,1 miljoen (nettoverlies van 7,2 miljoen in 2020), of 0,23 euro per aandeel, waren recordcijfers. De omzet van het segment Software groeide met 9,9 procent tot 42,9 miljoen euro en de rebitda steeg met 17,9 procent (rebitda-marge van 36,8%). Het segment Medical groeide met 18,9 procent tot 73,4 miljoen euro en de rebitda ging vooruit met 48,5 procent tot 20,7 miljoen euro (rebitda-marge van 22,5% naar 28,2%). Maar de recordomzet was toch vooral te danken aan het herstel van het segment Manufacturing, na de coronaterugval in 2020 (omzet +28,3% tot 89,3 miljoen euro). De rebitda verdubbelde ruimschoots tot 6,4 miljoen euro en de rebitda-marge herstelde van 3,7 naar 7,2 procent. In het eerste kwartaal steeg de groepsomzet met 16,3 procent tegenover het eerste kwartaal van 2021, tot 53 miljoen euro. Maar de rebitda (+1,9% tot 5,4 miljoen euro) en de nettowinst (127.000 euro, wel nog nettoverlies van 3,6 miljoen in 2021) liepen achterop. Materialise zal dit jaar meer investeren in onderzoek, verkoop en marketing. Ondanks een toename van de omzet met minstens 10 procent verwachten het bedrijf een daling van de rebitda met 10 procent. De analisten verwachten gemiddeld 243,1 miljoen euro omzet (+18,3%), maar ook een gevoelige daling van de nettowinst per aandeel van 0,23 euro in 2021 naar 0,14 euro. De toename van de kosten heeft onder meer te maken met de overname van Link3D, die begin dit jaar is afgerond voor 33,5 miljoen dollar in cash. Voor de financiering haalde het financieel gezonde Materialise in juni 2021, helaas enkele maanden na de forse beurshausse, 110,4 miljoen dollar op tegen 24 dollar per aandeel. Link3D moet de ontwikkeling van het Magics Cloud Platform van Materialise versnellen om 3D-printprocessen op grotere schaal efficiënter te beheren. Het bedrijf zet goede stappen in de trage revolutie van 3D-printing. Het aandeel werd sinds eind 2020 meegesleurd met de technologiesector. Hoewel het nog steeds niet goedkoop is, met een ondernemingswaarde (ev) van 19 keer de verwachte ebitda 2022 en 94 keer de verwachte nettowinst voor 2022, verhogen we het advies naar koopwaardig (rating 1B). Het aandeel moet de komende twaalf maanden een herstelbeweging richting 20 dollar kunnen inzetten, als het algemene beurssentiment verbetert. HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.