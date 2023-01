Wat vinden jullie van een investering in Montage Gold, het afgesplitste goudexploratiebedrijf van het voormalige Orca Gold?

Montage Gold ontstond in 2019 als afsplitsing van het Canadese goudexploratiebedrijf Orca Gold. De Canadezen brachten er hun exploratieactiva in Ivoorkust in onder die ze in 2017 voor minder dan 10 miljoen Canadese dollar hadden overgenomen van Kinross Gold. Het belangrijkste project, het Koné-goudproject, werd in 2009 door het topduo van Orca Gold, Hugh Stuart en Rick Clark, toen nog bij Red Back Mining, ontdekt. Na de oprichting van Montage Gold concentreerde Orca Gold zich op de ontwikkeling van het Block 14-goudproject in Soedan. Ondanks moeilijke geopolitieke omstandigheden en de tegenzittende conjunctuur werd Orca Gold in 2022 succesvol verkocht aan Perseus Mining. Door die overname bezit Perseus Mining 20,6 procent van de aandelen van Montage Gold. De Canadezen boekten sinds 2019 forse vooruitgang met het Koné-project, een uitgebreid exploratiegebied van 1.442 vierkante kilometer. Koné had in oktober 2018 een geschatte resource (nog niet bewezen reserve) van 1,54 miljoen troyounce goud (tegen 0,91 gram per ton). De beursgang op de Venture Exchange van Toronto in oktober 2020 financierde een uitgebreid boorprogramma dat de basis vormde voor een nieuwe geschatte resource van 4,27 miljoen troyounce goud (tegen 0,59 gram per ton) en een eerste reserveschatting van 3,42 miljoen troyounce (tegen 0,66 gram per ton). Daarnaast volgde een haalbaarheidsstudie die een actuele waarde van de toekomstige kasstromen (NPV) van 746 miljoen dollar liet zien op basis van een goudprijs van 1.600 dollar per troyounce. Koné zal gedurende 14,8 jaar gemiddeld 207.000 troyounce produceren tegen een totale kostprijs van 933 dollar per troyounce. Montage Gold leek daarop een productiebeslissing te zullen nemen, maar verraste in juli met een transformerende overname van de Mankono-Sissédougou-joint venture (70% Barrick, 30% Endeavour) voor 30 miljoen Canadese dollar, gefinancierd tegen 0,70 Canadese dollar per aandeel (huidige koers 0,67 Canadese dollar). Daarmee is Koné uitgebreid tot een aaneengesloten gebied van 2.258 vierkante kilometer met minstens 14 extra resourcedoelwitten. Montage Gold wil tegen eind 2023 een nieuwe haalbaarheidsstudie publiceren met als doel 0,8 à 1,2 miljoen troyounce extra resources met een veel hogere ertsgraad van 1,5 à 2 gram per ton. Als dat lukt, zal de NPV fors toenemen. Barrick (9,7%) en Endeavour Mining (4,1%) werden aandeelhouder door de verkoop van hun joint venture. Naast Perseus Mining (20,1%) vinden we nog kleppers terug als Lundin (9,8%), Sandstorm Gold (6%) en Ross Beaty, naast het management en de bestuurders (gezamenlijk 5,6%). De benoeming van Rick Clark tot nieuwe CEO in augustus 2022 herenigde de succesvolle tandem Clark-Stuart. We zijn enthousiast over de snelle vooruitgang, het management en de aandeelhoudersbasis, in combinatie met de nog lage beurswaarde van 108 miljoen Canadese dollar. We verwachten dat de nieuwe haalbaarheidsstudie een katalysator zal worden voor een forse herwaardering tegen 2024, mogelijk met een overnamebod. We starten de opvolging met een koopadvies (rating 1C).