Ziet u nog vooruitgang bij Novagold of blijft het een eeuwige belofte waarvan ik beter afscheid neem?

Novagold is een Canadees goudexploratiebedrijf dat zich toespitst op de ontwikkeling van het Donlin Gold-project. Het gaat om een wereldklasseproject dat in het juridisch stabiele Alaska wordt ontwikkeld in een fiftyfifty joint venture met de goudmijnreus Barrick Gold. Donlin heeft een goudresource van 39 miljoen troy ounce, waarvan 34 miljoen ounce bewezen is. Het is daarmee het grootste nog niet ontwikkelde openluchtmijnproject. De enorme reserves zijn gevonden op nog maar 5 procent van de totale oppervlakte van het project. Er is dus nog enorm veel opwaarts exploratiepotentieel. Bovendien is het gemiddelde ertsgehalte van 2,24 gram per ton dubbel zo hoog als het sectorgemiddelde en zijn er de lage verwachte totale productiekosten van 735 dollar per troy ounce over de levensduur van 27 jaar. De locatie is heel belangrijk. De staat Alaska is na Nevada de tweede grootste goudproducent van de Verenigde Staten en heeft een uiterst mijnbouwvriendelijke reputatie. Dat element wordt vaak onderschat, maar is meer relevant dan ooit, gezien de wereldwijde trend waarbij overheden dreigen grotere delen van de opbrengst uit mijnbouw op te vorderen. Naast het shortsellerrapport van JCAP was het belangrijkste wapenfeit het afgelopen jaar het uitgebreide boorprogramma van 23.400 meter, het grootste programma sinds 2008. De boringen waren uitstekend, waarbij beide gebieden van het project - ACMA en Lewis - gemiddeld nog hogere ertsgehalten haalden dan verwacht. Op basis van die resultaten loopt al een nieuw programma voor 2021 van 20.100 meter. Het doel is om het geologische model verder te verfijnen voor een update van de haalbaarheidsstudie, alsook het gedetailleerde projectontwerp te faciliteren dat noodzakelijk is om een finale investeringsbeslissing te kunnen nemen, mogelijk in 2022. Parallel schakelde Donlin Gold het voorbije jaar een versnelling hoger in het onderhouden van nauwe contacten met de lokale gemeenten. Er worden nog nieuwe initiatieven genomen. Hoewel de vergunningen op het federale niveau zijn verworven, lopen er nog een aantal procedures in Alaska. Dat dit een langdurig proces is, bewees het beroep dat eind juni werd aangetekend door een milieu-activist tegen een recente herbevestiging van een cruciale federale vergunning uit 2018 omtrent de bescherming van zuiver water. Later dit jaar worden twee van de resterende drie vergunningen verwacht. Op 31 mei beschikte Novagold over een kaspositie van 107,6 miljoen dollar. Deze maand betaalt Newmont een mijlpaalbetaling van 75 miljoen dollar voor de verkoop in 2018 van het Galore Creek-project aan Newmont. In juli 2023 volgt nog eens 25 miljoen dollar. Daarmee heeft Novagold voldoende financiering tot de definitieve investeringsbeslissing. We blijven Novagold omtrent 8 dollar per aandeel aanraden voor de geduldige en risicobewuste edelmetaalbelegger. Het aandeel biedt een enorme hefboom op de goudprijs, maar er is veel geduld nodig. Koopwaardig (rating 1C).