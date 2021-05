Hebt u al eens gekeken naar Rieter Holding, de nieuwste investering van Picanol? Mogen we dit als een tip van Luc Tack beschouwen?

Rieter Holding, genoteerd op de Zwitserse beurs (ticker RIEN SW, ISIN-code CH0003671440), is pas de tweede investering die Picanol als holding doet naast de oorspronkelijke weefmachinebusiness. Dat bewijst de selectiviteit van de holding. In 2013 kocht het een controleparticipatie in Tessenderlo Group, dat intussen is uitgegroeid tot een meerderheidsbelang. Er zijn verschillen tussen de twee belangen. De participatiename in Tessenderlo Group had tot doel de activiteiten van Picanol te diversifiëren en het zeer cyclische karakter van de groep af te bouwen. De twee voorgaande jaren hebben aangetoond dat de groep daarin is geslaagd. De aankoop van de participatie in Rieter past niet in verdere diversificatieplannen. De activiteiten van de Zwitserse onderneming liggen in het verlengde van de weefmachinebusiness van het 'oude' Picanol. Een ander belangrijk verschil is dat het bij Rieter Holding om een minderheidsbelang gaat. Luc Tack draait er niet aan de knoppen. Bij Tessenderlo Group namen hij en zijn team vanaf dag één de bedrijfsvoering in handen. Rieter Holding is te beschouwen als een geldbelegging, niet als een industriële investering. Picanol is wel vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Rieter heeft een zeer rijke geschiedenis. Het bedrijf werd gesticht door Johann Jacob Rieter in 1795. Eerst als handelshuis in katoen en exotische specerijen, vrij snel ook als productiebedrijf van spinnerijen. De beursnotering volgde in 1985. In de loop der tijden groeide Rieter Holding uit tot 's wereld grootste leverancier van systemen voor het spinnen van korte stapelvezels met vijftien productievestingen in tien landen en ruim 4400 personeelsleden. Het bedrijf situeert zich in de zeer conjunctuurgevoelige textielsector en dat was aan de jaarcijfers van 2020 duidelijk te zien. In het coronajaar leed de groep 25 procent omzetverlies tot 573 miljoen Zwitserse frank. Meteen doken de resultaten in het rood met onder meer een nettoverlies van 89,8 miljoen Zwitserse frank tot gevolg. Het dividend over boekjaar 2020 werd geschrapt. Het bedrijf is wel financieel gezond met nettokaspositie van 41,3 miljoen Zwitserse frank. Omdat het om een belegging gaat, mogen we het als een tip beschouwen omdat het belang wordt genomen na een slecht jaar en tegen niveaus in de buurt van de helft van de piekkoers van het afgelopen decennium. Luc Tack zit al enkele jaren in de raad van bestuur en kent het bedrijf door en door. We beoordelen het aandeel als 'koopwaardig' (rating 1B) om in te spelen op de wereldwijde relance.