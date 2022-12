Jullie zijn enthousiast over het Sprott Physical Uranium Trust, maar toch noteert het aandeel momenteel met 8 procent korting op de intrinsieke waarde. Hoe komt dit?

Sinds de overname van het beheer van Uranium Participation Corp door Sprott Asset Management in juli 2021 nam de Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) een enorme vlucht. De stappen van Sprott om het beleggingsvehikel aantrekkelijker te maken hadden een fenomenaal succes, zelfs zonder de vooropgestelde beursnotering in New York. Vooral het aandelenuitgifteprogramma, dat toelaat dagelijks uitgiften zonder korting te doen, bleek een schot in de roos. Het eerste programma was voor 300 miljoen dollar, maar al snel volgde een uitbreiding tot maar liefst 3,5 miljard. Daarvan is 1,93 miljard dollar opgehaald. Sinds augustus 2021 heeft SPUT 41 miljoen pond uranium gekocht, waarvan 23 miljoen pond voor 31 december 2021. De voorraad steeg naar 59,3 miljoen pond, met een tegenwaarde van 2,94 miljard dollar op 30 november. Het programma kan enkel aandelen uitgeven als de beurswaarde minstens 1 procent hoger ligt dan de intrinsieke waarde (nav). De jongste zes maanden was dat veelal niet het geval, met een maximale korting van 13 procent, waardoor SPUT minder actief was. In september 2021 noteerde SPUT kortstondig tegen een premie van 20 procent. Momenteel bedraagt de korting 7,8 procent. Bemoedigend is dat de spotmarktprijs al maanden stabiliseert rond 50 dollar per pond uranium en dat de spotprijs 16 procent hoger noteert dan eind 2021. Het is wachten op een nieuwe instroom van kapitaal in de sector voor de volgende opwaartse beweging, die we in 2023 absoluut verwachten. Een aantal parallellen uit de vorige uraniumstierenmarkt wijzen daarop. Vooreerst was er dit jaar een forse toename van de langetermijncontracten die de nutsbedrijven afsloten. In totaal zal het jaarcijfer stranden op 120 à 130 miljoen pond uranium, het hoogste cijfer in meer dan tien jaar (totale jaarlijkse verbruik rond 180 miljoen pond). In 2004 gebeurde hetzelfde, wat een voorafname bleek voor een stevige toename van de uraniumspotprijs van 2005 tot 2007. Een tweede cruciale factor is de forse prijsstijging verderop in de nucleaire brandstofcyclus: de conversie van uranium tot UF6 en de verrijking tot nucleaire brandstof voor de kernreactoren. Tot 30 november steeg de spotprijs van de conversie dit jaar al met 150 procent en de verrijkingsprijs zelfs met 251,1 procent. In het verleden zijn forse prijsstijgingen van conversie en verrijking aan stevige uraniumprijsstijgingen voorafgegaan. De juiste timing van de volgende opwaartse beweging voorspellen is onmogelijk, maar de onderliggende beleggingsthesis is het afgelopen jaar almaar sterker geworden. Ondanks de stijging van de spotprijs van 30 naar 50 dollar per pond uranium maken nog maar enkele bedrijven zich echt klaar om nieuwe productie op te starten of herop te starten. Tussentijdse consolidaties na een forse voorafgaande stijging maken onlosmakelijk deel uit van een stierenmarkt. We verwachten volgend jaar een nieuwe stijging van de spotprijs en bijgevolg ook van het aandeel van SPUT. Koopwaardig (rating 1B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.