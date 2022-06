Is een investering in Uranium Royalty Corp een goede belegging in de uraniumsector?

Beleggers die ons al langer volgen, weten dat we het royalty- en streamingbedrijfsmodel in de edelmetalensector genegen zijn. Het model laat toe te profiteren van de mogelijke prijsstijging van de grondstof waar de streaming- of royaltyovereenkomst betrekking op heeft, zonder de typische mijnbouwrisico's zoals vergunningsproblemen, vertragingen, overstromingen, hogere bouwkosten of problemen met buurtbewoners en overheden. Daarenboven is er een onderschat opwaarts potentieel, doordat na het afsluiten van de overeenkomst vaak nog extra reserves worden ontdekt op het project. Al garandeert het model uiteraard niet dat elk royalty- en streamingaandeel succesvol is. Uranium Royalty Corp werd in 2019 opgericht door het team van Uranium Energy Corp, een op Noord-Amerika gericht uraniumexploratie- en ontwikkelingsbedrijf. Het aandeel noteert sinds begin 2020 op de Canadese beurs van Toronto en sinds mei 2021 op de Amerikaanse Nasdaq. Daardoor verdrievoudigde het aandeel in volume. Uranium Royalty is het enige royaltybedrijf dat zich uitsluitend toelegt op uranium. Intussen verwierf het bedrijf zestien bestaande royalty's gespreid over de Verenigde Staten, Canada en Namibië, en met heel wat bekende uraniumbedrijven als tegenpartij. Tot nu leveren die geen inkomsten op, maar daar komt later dit jaar verandering in. Een van de belangrijkste royalty's in de portefeuille is een royalty van 1 procent op een deel van de McArthur-mijn, 's wereld grootste uraniummijn in Canada, die na vier jaar productieonderbreking dit jaar heropstart. Nog in Canada zijn er onder meer royalty's op Cigar Lake en Roughrider. In de Verenigde Staten zitten heel wat ISR-projecten in de portefeuille, waarvan er de komende jaren mogelijks een aantal zullen opstarten of heropstarten dankzij de renaissance van de Amerikaanse nucleaire industrie. Het plan is de komende jaren via nieuwe streams en royalty's mee te investeren in de nieuwbouwprojecten die absoluut noodzakelijk zijn om de grote kloof tussen de verwachte vraag en het aanbod van uranium te dichten. Uranium Royalty investeert ook zelf in fysiek uranium. Enerzijds kocht het in totaal 1,55 miljoen pound uranium tegen een gemiddelde aankoopprijs van 42,20 dollar per pound. Anderzijds heeft de groep een belang van 3,8 procent in Yellow Cake, het op de Londense beurs noterende vehikel dat louter in fysiek uranium investeert. In totaal dekken de belangen in fysiek uranium ongeveer 40 procent van de beurswaarde (240 miljoen dollar). Uranium Royalty heeft een sterk management en aandeelhouders, en werd op het ideale moment gelanceerd, aan de vooravond van een decennium waarin heel veel investeringen in de sector noodzakelijk zullen zijn. In lijn met de forse terugval in de sector is het aandeel sinds november 2021 ruim gehalveerd, tot in de buurt van een belangrijk steunniveau omtrent 2,4 dollar. Het aandeel is koopwaardig voor de geduldige langetermijnbelegger (rating 1B).